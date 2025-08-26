Francia: un presunto asesino serial detenido por la muerte de cuatro personas

Un joven indigente de tipo norteafricano fue arrestado tras el hallazgo de cuatro cadáveres flotando en el Sena. Según la fiscalía, el hombre, que tenía vínculos con las víctimas, actuó en un sector conocido por ser lugar de encuentros entre homosexuales.

El misterio que rodeaba a los cuatro cadáveres hallados en el Sena el 13 de agosto en la región parisina se va despejando poco a poco: un joven sin hogar ha sido imputado por los cuatro homicidios y puesto en prisión preventiva.

La fiscalía de Créteil confirmó el domingo por la tarde la “imputación por asesinato de las cuatro víctimas” de este sospechoso de unos veinte años.

Según una fuente cercana al caso, ha sido puesto en prisión preventiva de conformidad con las peticiones de la fiscalía.

Este hombre, cuya identidad sigue siendo “incierta”, según ha admitido la fiscalía, es, según esta fuente, “un hombre sin hogar, de unos veinte años, de tipo norteafricano y de nacionalidad no determinada”.

Tras cuatro días bajo custodia policial, fue presentado ante un juez el domingo “en el marco de una investigación judicial abierta por asesinato en concurso con perjuicio para las cuatro víctimas”, según un comunicado de la fiscalía de Créteil.

“Vínculo con las víctimas”

Desde el miércoles, el hombre ha respondido “de forma sucinta a los investigadores sobre su vida”, pero se ha negado a hablar sobre los hechos que se le imputan, según ha indicado la fiscalía.

“Mi cliente ha sido imputado por los cuatro asesinatos y puesto en prisión preventiva”, confirmó su abogado, Antoine Ory, precisando que este “había hecho uso de su derecho a guardar silencio durante su detención y ante el juez de instrucción”.

“Se explicará más adelante durante la investigación judicial”, añadió su abogado.

La detención de un segundo hombre “relacionado” con el sospechoso y dos de las víctimas, que comenzó el jueves, fue levantada el sábado a primera hora de la tarde. “No se le imputa ningún cargo” en este momento, detalló la fiscalía.

Según esta misma fuente, las investigaciones han permitido poner de manifiesto una “relación” entre el sospechoso y “cada una de las víctimas en un momento concomitante a su desaparición”.

Este último frecuentaba las orillas del Sena, donde se encuentran algunos pescadores, pero también, en determinados lugares, personas sin hogar.

Las ”observaciones en el lugar de los hechos, el análisis de las cámaras de videovigilancia (y) el estudio de las comunicaciones telefónicas” llevaron a los investigadores hasta el sospechoso, “que solía estar presente en las inmediaciones del lugar donde se encontraron los cadáveres”, según detalló la fiscalía.

Ya había sido detenido el 5 de agosto en posesión de documentos que no le pertenecían y “quedó en libertad con una citación judicial por receptación”.

En realidad, esos documentos pertenecían a la segunda víctima identificada, “que aún no había sido dada por desaparecida” en esa fecha, reveló la fiscalía.

Luego, el 13 de agosto, día del macabro hallazgo, los primeros agentes que acudieron al lugar lo controlaron. La fiscalía no precisó si este control dio lugar a alguna medida ese mismo día.

Lugar de encuentros homosexuales

Según esta misma fuente, el sospechoso es conocido por la justicia por un robo con daños en un vehículo en enero, por el que debía ser juzgado en septiembre, así como por receptación de robo en relación con su detención del 5 de agosto.

En cuanto a las víctimas, aunque la investigación no ha permitido determinar por el momento si todas se conocían, la fiscalía ha indicado que existe “una relación” entre ellas y el lugar donde se encontraron los cadáveres, no lejos de “un local técnico abandonado frecuentado por personas sin hogar”.

Todas ellas han sido identificadas progresivamente mediante comparación de ADN.

Dos de las víctimas, también sin hogar y desaparecidas desde finales de julio, un argelino de 21 años y un tunecino de 26, frecuentaban “regularmente los alrededores” del lugar, según explicó la fiscalía.

La primera víctima identificada, un francés de 48 años residente en Créteil desaparecido desde el 11 de agosto, “podía frecuentar los alrededores del lugar donde se descubrieron los cadáveres, conocido por ser un lugar de encuentros homosexuales (en su mayoría masculinos, nota del editor) esféricos”.

En un sitio web dedicado al “cruising”, nombre con el que se conoce a estos encuentros, un internauta menciona de forma anónima los alrededores de la estación de RER de la localidad de Val-de-Marne “a lo largo de las orillas del Sena” como un lugar “interesante”.

La última víctima, un argelino de 21 años residente en Choisy-le-Roi, llevaba desaparecido desde el 7 de agosto.

Dos de los cadáveres presentaban lesiones “evocadoras de estrangulamiento”, y un tercero, “una marca sospechosa cuyo origen no se ha podido determinar”. Se están realizando exámenes complementarios.