La presentadora de televisión Francisca reveló el secreto que mantiene la llama de amor con su esposo Francesco Zampogna.

«Nos regalamos una cita por lo menos una vez a la semana, y también tratamos, que lo hicimos reciente, como un viaje en pareja, unos días nada más. La regla es no más de tres días lejos de Gennaro y cuando no podemos viajar tratamos de una vez a la semana hacer o un lunch juntos o hacer una cenita juntos», dijo.

La copresentadora de Despierta América indicó además que la pareja se dan escapadas románticas.

Francisca y Francesco

«Tomamos unas clases de baile, cada como quince días vamos, pero siempre tratamos de conectar en algo, porque si no uno termina como perdido completamente en su relación», manifestó.

Entre risas, admitió que su esposo la conquista bailando tango. «A Francesco le encanta bailar tango y de hecho él sabe sus movimientos muy bien», asegura.

Sobre su hijo

«Tiene 1 año y 5 meses y me sorprende que habla mucho para su edad; él entiende, él se comunica, aunque todavía no pega como una oración, pero divide palabra por palabra y se hace entender», dice sobre su bebé la orgullosa mamá. «Entonces yo digo, ¿a quién habrá salido tan hablador? Bueno, al papá no, porque el papá es bastante serio, pero mi hijo me sorprende todos los días». Estas declaraciones fueron ofrecidas al programa ¨ Mezcal Entertainment.