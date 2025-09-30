Francisca presenta a su niña soñada Raffaella 

La copresentadora de Despierta América Francisca presentó a su hija Raffaella en la revista Hola.
«Hubo un punto que dije voy a ser solo mamá de varones, pero no, al final Dios respondió a esa oración dándonos una princesa y no podemos estar más felices. En cuanto a Raffaella, me siento agradecida con decirte que es todo lo que pedí, como la soñé», dijo.
La exreina de Nuestra Belleza Latina manifestó en su entrevista con Hola que «Mis hijos son mi proyecto más importante y ellos van primero que todo, son la prioridad”.
Reconoció que “tiene un equipo, que también le gusta verme haciendo lo que me gusta, hacer eso que tanto me apasiona, por lo que tanto luché y lo que siempre soñé», dijo Francisca”.
Los primeros dos meses con la pequeña
“Creo que el reto más grande que hay es poderle dar a todos la atención por igual. Eso es muy difícil, porque también tengo a Gennaro que tiene cuatro años, tiene otro tipo de necesidades”, confirmó a la revista Hola.
“Franco es todavía un baby, también tiene otro tipo de necesidades, entonces la bebé también. Y tratar de dividirme entre darle a los tres el tiempo justo y la atención exacta por igual”, aclaró.
Reconoció que “Ese es uno de los retos más grandes y hasta a veces creo que es imposible”.
“Las mamás de tres o de cuatro entenderán que tu corazón se divide. A veces tienen necesidades al mismo tiempo y tú no sabes qué hacer. Entonces, tienes que elegir al que más necesite la atención en ese momento”, reveló a la revista internacional.
Se recuerda que Francisca está casada con Francesco Zampogna y son padres de Gennaro, de 4 años, y Franco, de 1 año.