El ex coordinador de campaña del precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, Francisco Javier García, aseguró este martes que tras una profunda reflexión, hizo lo “humanamente posible”, para evitar su renuncia y que su decisión fue externada a la alta dirigencia de su organización.

Al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, por la Súper 7, Javier García indicó que le había explicado a Abel Martínez que si dirigiría su campaña sería bajo sus condiciones, pero que esta no se cumplieron y en cambio se había conformado un “comando paralelo”, como lo externa en su carta de dimisión.

Asimismo, expresa la necesidad de que se inicie una estrategia comunicacional que identifique a Martínez con la marca de su partido, para evitar que sus simpatizantes migren hacia otro candidato, como lo había expresado este fin de semana el presidente del partido Danilo Medina, quien aseguró que cerca del 35% de los peledeistas estaría votando por el líder de la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández.

“No es que la gente simpatiza así directamente por Leonel, lo que la gente te está diciendo es, yo creo que Leonel es el candidato del PLD, en consecuencia, lo que eso te está diciendo es que hay gente que no sabe que Abel es el candidato del PLD; no existe una valla en ningún punto del país, donde haya con la cara de Abel que tenga los símbolos del país”, afirmó.

Francisco Javier entiende se debe asociar la imagen de Abel Martínez al pledeismo. Fuente externa

Entiende que esto se debe a que no hay una estrategia que vincule al candidato con su organización política, por lo que se hace necesario trabajar en ese sentido lo más pronto posible.

Descarta que su decisión esté motivada por diferencias en cuanto al tema de las alianzas, porque esto no ha sido discutido en el Comité Político de la organización, aunque reconoce que el PLD ha sido abanderado de los acuerdos y no se puede cerrar a esta posibilidad.

“Si el PLD gobernó cinco períodos, fue porque ganamos el primero y para ganarlo tuvimos que hacer una alianza con Joaquín Balaguer; en política, el ego y el rencor tú tienes que meterlo debajo de la mesa y la negociación hacerlo sobre la mesa si quieres ganar elecciones”, aseguró el dirigente político.

Sin embargo, resalta que sus estrategias políticas no han fallado, por lo que confía en ellas y para poder asumir una campaña, debe ser siguiendo cada paso al pie de la letra.

Asegura que su dimisión representa una oportunidad de renovación para el antiguo partido de gobierno y que aún hay tiempo de resarcir sus errores.

“Esta renuncia to la veo como un puto de inflexión para el relanzamiento para el Partido de la Liberación Dominicana y el relanzamiento de su candidatura y lo veo así principalmente porque estamos a un año de las elecciones y en un años de las elecciones efectivamente como yo mismo he dicho varias veces, no hay absolutamente nada definido en el panorama electoral”, expresó el también exministro de Turismo.

Tras la renuncia de Francisco Javier como director de campaña de Abel Martínez, el precandidato decidió asumir de manera transitoria la coordinación de su propia campaña, hasta tanto se designe un nuevo titular.

Se recuerda que Francisco Javier García renunció como jefe de campaña del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, a través de una carta enviada el pasado 22 de mayo a quien hasta ahora es la figura principal para contender por dicha organización para las elecciones del año 2024.

Sin embargo, García no dejó textualmente claro cuáles fueron las razones que lo movieron a entregar el cargo. Aunque en su misiva indicó que «el candidato es el dueño de la campaña, pero el coordinador es el administrador de la misma. Es decir, ambas funciones son incompatibles. De ahí la confianza plena que debe existir entre el candidato y su jefe de campana».