Francisco Javier García dice Antoliano Peralta «No sale de la Procuraduría»

El ex ministro de turismo, y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, aseguró este jueves que el consulto jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, «No sale de la Procuraduría», al tiempo que reveló que todos los funcionarios que ocupan ese cargo «Han visitado permanentemente la Procuraduría General de la República (PGR).

«Déjame decirte, no es que él va a la Procuraduría, es que no sale de la Procuraduría que es diferente…ahora si él tiene dos o tres mellizos él no ha ido a la Procuraduría…si tienen un vehículo igual que el del él no ha ido a la Procuraduría…si tienen choferes pagados por el Estado y seguridad entonces él no ha ido, entonces yo me retracto si es así, pero si no tiene mellizos entonces la semana pasada él estaba en la Procuraduría», dijo Francisco Javier García.

Francisco Javier García dijo en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, que el expediente de la Operación Calamar, en el que acusan de corrupción y otros cargos a los ex ministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y otros funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), estaba listo en el pasado mes de agosto de 2022 e iba a ser sometido en esa fecha por lo que los medios de comunicación y otros sectores tenían conocimiento de la investigación.

Asimismo, Francisco Javier García dijo que «Todo lo que el Ministerio Público hace es compartido con sectores políticos del Gobierno a través del enlace que que tiene el presidente que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo».

Qué piensa Francisco Javier García de la actuación del MP

No obstante, Francisco Javier García rechazó que las investigaciones del Ministerio Público sean monitoreadas como se dio a conocer en el expediente de la Operación Calamar tras la afirmación de los investigadores del caso de que el acusado José Ramón Peralta habría infiltrado la investigación tras encontrar documentos relacionados con esta en su casa durante los allanamientos.

Sin embargo, aseguró que las filtraciones de los expedientes de las investigaciones que ejecuta el Ministerio Público representan una falta grave y que si es desde la Procuraduría que salen estas filtraciones se estaría violando la propia ley del Ministerio Público o en su defecto habría una conjunción entre miembros de la PGR y sectores Políticos que aúnan esfuerzos para perjudicar al partido de la Liberación Dominicana.

«En el caso, por ejemplo, de este expediente Calamar, en términos de procedimiento, que estaba listo en agosto, tú dices por qué el Ministerio Público no procedió, porque ese expediente después de que se iba a someter se retiró para someterlo en el momento oportuno y cuál es el momento oportuno, el momento oportuno es nada más y nada menos, número 1 cuando el presidente de la República tiene un descenso de ocho puntos en el nivel de aceptación del Gobierno en la población y cuando tiene una baja de popularidad de 6 puntos de él como candidato», añadió Francisco Javier García.