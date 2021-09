Franco extiende racha a 39 ; sale por una lesión

Béisbol. Actuación dominicana

Wander se colocó a ley de cuatro juegos del récord de 43, en poder de Frank Robinson; Cruz pega de 4-2; Candelario extiende su liderato de dobles con 40

DETROIT10

RAYS4

DETROIT.

El novato dominicano de los Rays, Wander Franco, continuó su paso histórico ayer viernes ante los Tigres.

Con un sencillo en la primera entrada, Franco extendió su racha a 39 juegos consecutivos alcanzando al menos una base, en el partido que los Rays de Tampa Bay cayeron 10-4 ante los Tigres de Detroit.



Sin embargo, luego del batazo tuvo que salir del partido debido a rigidez en su corva derecha.



Los Tigres contaron con un grand slam de Jonathan Schoop , así como cuadrangulares de Victor Reyes y Eric Haase.

La victoria correspondió para el dominicano José Cisnero (4-4) pese a permitir tres carreras al compás de dos hits, dos boletos y un ponche en una entrada.



Por los Rays, los dominicanos Franco de 1-1. Nelson Cruz de 4-2, incluido un doble. Manuel Margot de 5-1.

Por Detroit, el dominicano despachó su tubey en cuatro visitas al plato para extender su liderato a 40.



PIRATAS4

NACIONALES3

PITTSBURGH .AP.

Ke’Bryan Hayes coronó la remontada en el noveno inning mediante un sencillo remolcador, y los Piratas de Pittsburgh superaron 4-3 a los Nacionales de Washington. Hayes completó el ataque decisivo de dos carreras al encontrar un lanzamiento del relevista panameño Alberto Baldonado y enviar la pelota al prado derecho. Empujó desde la antesala a Ben Gamel.



Hayes resolvió después para estropear el regreso al PNC Park por parte del primera base Josh Bell, exastro de los Piratas.



En el encuentro, logró su 26to jonrón de la temporada con Washington. La victoria fue para Chad Kuhl (5-6), quien resolvió la novena entrada sin aceptar anotación.



Por los Nacionales, el dominicano Juan Soto de 3-0.

Por los Piratas, el dominicano Wilmer Difó de 1-1.



gigantes6

cubs1

CHICAGO.

Kris Bryant se llevó un par de ovaciones atronadoras en su regreso al Wrigley Field, Evan Longoria y Brandon Belt dispararon sendos jonrones en el séptimo inning y los Gigantes de San Francisco doblegaron 6-1 a los Cachorros de Chicago.



Los Gigantes, que llegaron al compromiso dos juegos y medio encima de los Dodgers de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional, hilvanaron su quinta victoria.



Mejoraron a una foja de 91-50, la más destacada de las Grandes Ligas.

Por los Cachorros, el dominicano Sergio Alcántara de 2-0.



mets10

yankees3

NUEVA YORK.

Javier Báez disparó de 4-3 y empujó dos vueltas y Francisco Lindor bateó cuadrangular solitario para que los Mets de Nueva York vencieran 10-3 a los Yanquis de Nueva York.



Fue el séptimo revés concecutivos para los Mulos del Bronx y el primero de esta serie que arrancó anoche.

El dominicano Jonathan Villar siguió con su bate caliente al disparar de 4-2 y anotar dos carreras.



Por los Yanquis, el dominicano Gary Sánchez de 4-0.

orioles6

azulejos3

BALTIMORE.

Anthony Santander conectó cuadrangular de tres vueltas para que los Orioles de Baltimore vencieran 6-3 a los Azulejos de Toronto.



Ryan McKenna también produjo dos vueltas en el triunfo. Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 5-1. Teoscar Hernández de 4-0.



cerveceros10

indios3

CLEVELAND .AP.

Lorenzo Cain disparó un grand slam que coronó un ataque de seis carreras en la quinta entrada, Eduardo Escobar bateó un jonrón desde cada costado del plato, y los Cerveceros de Milwaukee vapulearon el viernes 10-3 a los Indios de Cleveland.



Los Cerveceros se acercaron a la conquista del título en la División Central de la Liga Nacional. Redujeron a nueve su “número mágico” para obtener el banderín. Con una foja de 87-55 se ubican 32 juegos por encima de .500 por primera vez en la historia de la franquicia.



El cuadrangular de Cain frente al relevista Sam Hentges fue el tercer grand slam de su carrera y dio a Milwaukee la ventaja por 9-1. Escobar inauguró la quinta entrada con un jonrón ante el derecho Eli Morgan (2-7). En el inicio de la sexta, el venezolano logró su segundo batazo de cuatro esquinas, frente al zurdo Hentges.

Es la cuarta vez en su carrera que ha aportado vuelacercas desde ambos lados del plato. El mexicano Luis Urías pegó un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada, luego de cometer dos errores en el primer inning. Adrian Houser (9-6) aceptó una carrera en seis entradas.



Por los Cerveceros, los venezolanos Escobar de 5-2 con dos anotadas y dos impulsadas.



Por los Indios, los dominicanos Amed Rosario de 4-0, José Ramírez de 2-0 con una anotada, Franmil Reyes de 4-1 con una anotada. El venezolano Andrés Giménez de 4-0

Juegos de hoy

Liga nacional

San Francisco (Gausman 13-5) en Chicago Cubs (Davies 6-10) 2:20

Colorado (Freeland 5-7) en Filadelfia (Wheeler 12-9) 6:05pm

Washington (Gray 0-2) en Pittsburgh (Crowe 3-7) 6:35pm

Cincinnati (Castillo 7-15) en St. Louis (Mikolas 0-2) 7:15pm

Miami ( Hernández 1-1) en Atlanta (Morton 13-5) 7:20pm

NYY Yankees (Kluber 4-3) en NY Mets (Walker 7-9) 7:40pm

San Diego (Paddack 7-6) en LA Dodgers (Buehler 13-3) 9:10pm

Liga americana

Texas (Allard 3-12) en Oakland (Irving 9-13) 4:07pm

Toronto (Ray 11-5) en Baltimore (Ellis 0-0) 4:35pm

Milwaukee (Burnes 9-4) en Cleveland (Plesac 10-4) 6:10pm

Tampa Bay (Patiño 4-3) en Detroit (Mize 7-7) 6:10pm

Boston (Seabold 0-0) en Chicago W. Sox (Cease 11-7) 7.10pm

Kansas City (Singer 4-9) en Minnesota (Pineda 5-8) 7:10pm

LA Angeles (Suárez 6-7) en Houston (García 10-6) 7:10pm

Toronto (Wacha 3-4) en Baltimore (Alexander 2-2) 8:06pm

Arizona (Castellano 1-1) en Seattle (Flexen11-5) 9:10pm

Posiciones Liga americana

Division Este

Equipos G P Pct Dif WCGB UL-10 RACHA CASA RUTA

Tampa Bay 88 52 .629 — — 6-4 p-1 45-26 43-26

Boston 80 62 .563 9 — 5-5 g-1 44-29 36-33

New York 78 62 .557 10 — 2-8 P-6 40-31 38-31

Toronto 77 62 .554 10½ ½ 9-1 G-8 39-30 38-32

Baltimore 45 94 .324 42½ 32½ 5-5 P-1 21-46 24-48



DIVISION CENTRAL

Equipos G P Pct Dif WCGB UL-10 RACHA CASA RUTA

Chicago 80 60 .571 — — 5-5 P-2 46-24 34-36

Cleveland 69 69 .500 10 8 5-5 G-1 36-33 33-36

Detroit 66 75 .468 14½ 12½ 4-6 G-1 35-35 31-40

Kansas City 63 77 .450 17 15 4-6 G-1 34-35 29-42

Minnesota 62 78 .443 18 16 5-5 P-1 32-36 30-42



DIVISION OESTE

Equipos G P Pct Dif WCGB UL-10 RACHA CASA RUTA

Houston 81 58 .583 — — 4-6 P-1 43-26 38-32

Oakland 76 64 .543 5½ 2 5-5 G-2 39-32 37-32

Seattle 76 64 .543 5½ 2 7-3 G-1 40-29 36-35

Los Angeles 69 71 .493 12½ 9 6-4 P-1 37-34 32-37

Texas 51 88 .367 30 26½ 7-3 G-4 31-37 20-51

Posiciones Liga nacional

División Este

Equipos G P Pct Dif WCGB UL-10 RACHA CASA RUTA

Atlanta 74 65 .532 — — 4-6 G-1 35-33 39-32

Philadelphia 71 69 .507 3½ 3½ 5-5 P-3 39-29 32-40

New York 70 71 .496 5 5 6-4 P-2 41-27 29-44

Miami 59 81 .421 15½ 15½ 5-5 G-2 38-34 21-47

Washington 58 82 .414 16½ 16½ 3-7 P-1 33-39 25-43



DIVISION CENTRAL

Equipos G P Pct Dif WCGB UL-10 RACHA CASA RUTA

Milwaukee 86 55 .610 — — 7-3 G-2 40-31 46-24

Cincinnati 74 67 .525 12 1 3-7 P-1 38-33 36-34

St. Louis 71 68 .511 14 3 5-5 G-2 37-32 34-36

Chicago 65 76 .461 21 10 8-2 G-1 39-33 26-43

Pittsburgh 50 90 .357 35½ 24½ 3-7 P-1 30-39 20-51



DIVISION OESTE

Equipos G P Pct Dif WCGB UL-10 RACHA CASA RUTA

San Francisco 90 50 .643 — — 6-4 G-4 45-23 45-27

Los Angeles 88 53 .624 2½ — 6-4 P-2 46-23 42-30

San Diego 74 65 .532 15½ — 6-4 G-1 44-31 30-34

Colorado 64 77 .454 26½ 11 4-6 G-1 45-27 19-50

Arizona 45 95 .321 45 29½ 1-9 P-5 28-43 17-52

Jugarán hoy

Duelos equipos invictos béisbol U12 BanReservas

Dos duelos entre equipos invictos serán los principales atractivos en la cartelera a celebrarse hoy sábado en la Copa Nacional U12 de Béisbol Infantil, certamen que es organizado por la Oficina del Comisionado Nacional de Béisbol en el que se disputa la Copa BanReservas.

Juegos y multas

Nolin y Martínez suspendidos por bolazo

Major League Baseball anunció ayer viernes que el zurdo de los Nacionales, Sean Nolin, ha sido suspendido por cinco partidos y multado con un monto no divulgado tras darle un pelotazo a Freddie Freeman, de Atlanta. Así también el capataz Dave Martínez.

Baja en Boston

lanzador Chris Sale a la lista de COVID-19

El estelar lanzador zurdo Chris Sale ha dado positivo por COVID-19 y no hará su apertura programada para el domingo, confirmó Ian Browne de MLB.com. Chris Cotillo fue el primero en informar la noticia. Sale se suma a otros jugadores de la franquicia con COVID.

Líderes Liga americana

Bateo. Guerrero Jr., Toronto, .320; Brantley, Houston, .315; Gurriel, Houston, .312; Mullins, Baltimore, .305; Ti.Anderson, Chicago, .302.

aNOTADAS. Guerrero Jr., Toronto, 106; Bichette, Toronto, 103; Semien, Toronto, 99; Haniger, Seattle, 96.

EMPUJADAS. S.Perez, Kansas City, 104; J.Abreu, Chicago, 103; Devers, Boston, 101; Guerrero Jr., Toronto, 99.

HITS. Guerrero Jr., Toronto, 164; Mullins, Baltimore, 159; Merrifield, Kansas City, 158; Bichette, Toronto, 156.

DOBLES. Candelario, Detroit, 39; Martinez, Boston, 37; Semien, Toronto, 35; Devers, Boston, 34.

TRIPLES. Baddoo, Detroit, 6; A.Rosario, Cleveland, 6; Arraez, Minnesota, 5; W.Castro, Detroit, 5; N.Lopez, Kansas City, 5; Ohtani, Los Angeles, 5.

JONRONES. Ohtani, Los Angeles, 43; S.Perez, Kansas City, 42; Guerrero Jr., Toronto, 41; Semien, Toronto, 38; Seager, Seattle, 34; B.Lowe, Tampa Bay, 33; Devers, Boston, 33.

BASES ROBADAS. Merrifield, Kansas City, 40; Mullins, Baltimore, 26; Straw, Cleveland, 24; Ohtani, Los Angeles, 23.

PITCHEO. G.Cole, New York, 14-7; Ryu, Toronto, 13-8; Bassitt, Oakland, 12-4; Montas, Oakland, 12-9; McCullers Jr., Houston, 11-4.

EFECTIVIDAD. Ray, Toronto, 2.60; G.Cole, New York, 2.78; Bassitt, Oakland, 3.22; Berrios, Toronto, 3.55; Flexen, Seattle, 3.56; Eovaldi, Boston, 3.57.

PONCHES. G.Cole, New York, 217; Ray, Toronto, 212; Cease, Chicago, 197; Montas, Oakland, 181; Giolito, Chicago, 180.

Líderes Liga nacional

Bateo. T.Turner, Los Angeles, .321; N.Castellanos, Cincinnati, .317; Winker, Cincinnati, .307; B.Harper, Philadelphia, .305; Soto, Washington, .305.

ANOTADAS. F.Freeman, Atlanta, 105; Soto, Washington, 94; Tatis Jr., San Diego, 90; Albies, Atlanta, 89.

EMPUJADAS. Duvall, Atlanta, 99; J.Aguilar, Miami, 93; Albies, Atlanta, 93; Arenado, St. Louis, 91; M.Machado, San Diego, 89.

HITS. T.Turner, Los Angeles, 164; A.Frazier, San Diego, 152; F.Freeman, Atlanta, 152; Goldschmidt, St. Louis, 150.

DOBLES. Edman, St. Louis, 37; N.Castellanos, Cincinnati, 35; Albies, Atlanta, 34; Arenado, St. Louis, 32; B.Harper, Philadelphia, 32.

TRIPLES. D.Peralta, Arizona, 8; Albies, Atlanta, 6; Cronenworth, San Diego, 6.

JONRONES. Tatis Jr., San Diego, 37; Duvall, Atlanta, 34; Alonso, New York, 32; Muncy, Los Angeles, 31; B.Harper, Philadelphia, 30.

BASES ROBADAS. T.Turner, Los Angeles, 26; Edman, St. Louis, 24; Tatis Jr., San Diego, 24; S.Marte, Oakland, 22.

PITCHEO. J.Urias, Los Angeles, 16-3; Wainwright, St. Louis, 15-7; Hendricks, Chicago, 14-6; Buehler, Los Angeles, 13-3; Scherzer, Los Angeles, 13-4.

EFECTIVIDAD. Scherzer, Los Angeles, 2.28; Buehler, Los Angeles, 2.31; Burnes, Milwaukee, 2.38; Woodruff, Milwaukee, 2.48; Gausman, San Francisco, 2.58.

PONCHES. Wheeler, Philadelphia, 217; Scherzer, Los Angeles, 210; Burnes, Milwaukee, 196; Gausman, San Francisco, 192.