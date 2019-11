Frank Reyes estrenará disco completo de merengue

Frank Reyes anunció la salida a la venta en todas las plataformas de música digital de “Solo merengue Vol. 17”, el próximo viernes 8, una producción discográfica, 100 % bailable, con populares artistas como invitados especiales.

De esta manera El Príncipe de la Bachata hace un importante aporte al ritmo bailable de la República Dominicana entregando en cada tema lo mejor de sí.

“Este es un disco en el que puse todo mi empeño, porque es un aporte a nuestra música bailable, el merengue, para que los bailadores encuentren la mejor excusa para armar sus fiestas en esta temporada”, dijo Reyes.

Del álbum, Frank Reyes ha difundido, con gran aceptación, “Por ti no sufro mañana”, “Quiero tus besos” y “Mi sorpresa fuiste tú”.

“Solo merengue Vol 17” contiene, además, “Es por ella” (Frank Reyes ft. Los Hermanos Rosario. Letra: José Peguero); “Quiero tus besos” (Frank Reyes ft. Bonny Cepeda. Letra: Frank Reyes); “Déjalo” (Frank Reyes ft. Toño Rosario. Letra: Frank Reyes); “La oportunidad de tu vida” (Frank Reyes. Letra: Frank Reyes) y “Llora” (Frank Reyes ft. Wason Brazobán. Letra: Frank Reyes).

Completan la producción discográfica los temas “Cerquita del baño”, “Mi sorpresa fuiste tú”, “Por ti no sufro mañana”, “Amor Express”, “Amor, amor” y “Ya no te creo nada”, todos escritos e interpretados por Frank Reyes.