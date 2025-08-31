Franklin García Fermín: “El gobierno del presidente Luis Abinader ha marcado un antes y un después en la transparencia y la lucha contra la corrupción”

Franklin García Fermín: “El gobierno del presidente Luis Abinader ha marcado un antes y un después en la transparencia y la lucha contra la corrupción”

La foto presenta de derecha a izquierda al Ministro de Educación Superior Franklin García Fermín, la profesora Esperanza Río, el periodista Rafael Santos y al Viceministro del Mescty José Cancel, en donde el funcionario hizo sus declaraciones. Foto Miguel Paulino.

HERMANAS MIRABAL. – El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), doctor Franklin García Fermín, afirmó hoy, que el gobierno del Presidente Luis Abinader ha sentado un precedente histórico en la República Dominicana al colocar la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción como ejes centrales de su gestión.

El alto dirigente del PRM ofreció sus declaraciones mientras participaba en el acto de puesta en circulación del libro “Rol de la Mujer en el Desarrollo Integral de la Nación Dominicana”, promovido por la Cooperativa  la Unión y de la autoría del periodista Rafael Santos.

“El presidente Abinader ha demostrado con hechos que la política puede y debe ejercerse con honestidad, respeto a la ley y compromiso con el pueblo dominicano. Su gobierno ha marcado un antes y un después en materia de institucionalidad, garantizando que los recursos públicos se administren con pulcritud y orientados al bienestar colectivo”, expresó García Fermín.

El dirigente del PRM destacó que nunca antes en la historia democrática reciente del país los órganos de control y persecución del crimen habían tenido tanta independencia y respaldo para cumplir con su deber. “Hoy, los dominicanos pueden confiar en que la justicia actúa con libertad, sin injerencias ni presiones del poder político”, sostuvo.

García Fermín subrayó que el compromiso del presidente Abinader con la transparencia se refleja no solo en el fortalecimiento institucional, sino también en el ejemplo personal que ofrece a la ciudadanía. “El presidente ha gobernado de cara al país, rindiendo cuentas y fomentando una cultura de ética en el servicio público que se convierte en legado para las futuras generaciones”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que el PRM y el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader continuarán firmes en el compromiso de consolidar un Estado democrático y transparente, donde el manejo de los recursos públicos se traduzca en más oportunidades de desarrollo para todos los dominicanos.

RAFAEL SANTOS

Periodista con experiencia desde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación Política y la Imagen Política, entre otros.

Además autor de 11 libros publicados con temas que tienen que ver con la historia, la crítica literaria, biografía y otros que esperamos publicar en los próximos meses.

