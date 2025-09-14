Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

MOCA.- Con la presencia de decenas de dirigentes y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta localidad, el doctor Franklin García Fermín, presentó su opúsculo titulado “El Camino para Profundizar el Cambio y Mantenernos en el Poder”.

En la actividad, el también miembro de la Comisión Política del oficialista PRM, le hizo un ferviente llamado a la unidad interna de la organización, subrayando que “la unión hace la fuerza”, en donde de igual manera enfatizó la importancia de preservar la cohesión partidaria para evitar divisiones que puedan afectar la credibilidad y el prestigio de la organización.

Asimismo expresó su firme respaldo a las políticas del presidente Luis Abinader, resaltando los avances alcanzados en áreas clave como la salud, la seguridad social y alimentaria, el turismo, la educación preuniversitaria y universitaria,  asi como la infraestructura vial y el desarrollo tecnológico.

La actividad contó con la destacada presencia del presidente provincial del PRM, Emmanuel Bautista; el presidente municipal, Sandy Méndez; la gobernadora de la provincia Espaillat, Patricia María Núñez Salcedo; el alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral; así como diputados, regidores, dirigentes del partido y un nutrido público que respaldó la iniciativa.

 “Debemos continuar trabajando incansablemente para garantizar que cada ciudadano viva con dignidad y oportunidades, y para ello debemos permanecer unidos, más unidos que nunca, pero sobre todo, apoyando todas y cada una de las iniciativas que emanen desde la presidencia y de nuestro líder, el Presidente Luis Abinader”, afirmó García Fermín.

De igual manera, el doctor Gracia Fermín reiteró que la lucha contra la pobreza no es solo una meta, sino una obligación ética y moral asumida con el pueblo dominicano, orientada a asegurar el acceso universal a la educación, la salud y el bienestar.

El acto concluyó con un mensaje de motivación de cara al proceso electoral de 2028, donde García Fermín expresó que “Luis Abinader debe actuar como árbitro en la escogencia del candidato o candidata a la presidencia de la República Dominicana por el PRM, como garantía de que el triunfo nos acompañe y la República Dominicana siga transitando el camino del desarrollo integral, el progreso y el bienestar del pueblo dominicano”.

