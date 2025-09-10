Franklin Glass: solo el 37 % de los vehículos en República Dominicana tiene seguro vigente

El presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), Franklin Glass, advirtió que solo el 37 % del parque vehicular en República Dominicana cuenta con algún tipo de seguro vigente, lo que representa un grave riesgo para la seguridad vial y financiera de los ciudadanos.

Durante su participación en el programa Telematutino 11, Glass explicó que circular por las calles no solo implica conducir un vehículo, sino también convivir con peatones y otros actores vulnerables. Por ello, destacó la importancia del seguro de responsabilidad civil, conocido como “seguro de ley”, que cubre los daños ocasionados a terceros en caso de accidentes.

Glass celebró la reciente resolución de la Superintendencia de Seguros que actualiza los límites mínimos de cobertura del seguro obligatorio, luego de 23 años sin revisión. La medida se basa en estudios actuariales que debieron realizarse cada dos años, conforme a la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas y la Ley 63-17 de Tránsito Terrestre y Seguridad Vial.

Entre los cambios más relevantes, se destaca que la cobertura mínima por persona para automóviles privados sube de RD$100,000 a RD$500,000, y la prima base pasa de RD$1,305 a RD$2,750. Esto busca garantizar que los afectados por accidentes reciban una compensación adecuada, acorde al costo actual de atención médica y reparación de daños.

El dirigente gremial también denunció que millones de vehículos circulan sin seguro, ya sea por negligencia, evasión de la ley o falta de fiscalización efectiva. “El accidente no se planifica, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. Por eso, todos debemos tener al menos el seguro de ley”, afirmó.

Glass instó a las autoridades a reforzar los mecanismos de verificación y a los ciudadanos a asumir su responsabilidad como conductores. “No tiene sentido comprar un vehículo y no protegerse ni proteger a los demás. El seguro no es un lujo, es una necesidad”, concluyó.