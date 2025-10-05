El periodista deportivo Franklin Mirabal, ganador de 37 premios, ofreció una charla memorable a los cronistas deportivos de Barahona.

Abortó tres temas fundamentales: Pasos para lograr el éxito, claves del marketing deportivo y el impacto de las redes sociales.

Con respecto a ùltimo tema, dijo que las redes y la prensa impresa pueden convivir juntos, y advirtió que ni uno ni el otro se pueden subestimar.

«Cada medio tiene su gente, su poder y su influencia. Visto así, lo mejor es respetarse, unirse y y entender que ningún medio se puede subestimar», dijo Mirabal.

Lee más: Franklin Mirabal hace fuertes revelaciones sobre su vida



Relató oficial de lo que pasó

Mirabal llegó a Barahona a las 10 de la mañana del sábado y fue recibido por Guillermo Polanco, Enmanuel Melo y Nathanael Gutiérrez.

Una hora después, un salón lleno de invitados y cronistas deportivos escuchó una triple charla especial:

Tips para lograr el éxito profesional.

Impacto de las redes sociales.

Marketing deportivo.

La maestra de ceremonias fue Omayra Mañán.

La invocación al Señor estuvo a cargo del pastor Guillermo Polanco.

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por Guillermo Polanco, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Barahona.

Franklin Mirabal fue declarado “Hijo Distinguido” por parte del Ayuntamiento, representado por Denzel Green.

También recibió una placa de reconocimiento de parte de la Asociación de Cronistas de Barahona.

La actividad fue coordinada de manera impecable por Carlos Hernández, El Dichoso.

Tips del éxito

Mirabal expuso que mucha gente sabe cuáles son las claves del éxito, pero se resiste a cumplir los pasos.

Aseguró que, cuando la gente no triunfa, dice que Dios la olvidó o que tiene mala suerte.

Enfatizó en la necesidad de ser disciplinado, comprometido, responsable, dedicado, tener amor y pasión, y perseguir con fuerza sus sueños.

Marketing deportivo

Sobre este tema, explicó la importancia de respetar las marcas, presentar eventos de calidad y que tengan un propósito positivo para toda la sociedad.

Redes sociales

Aseguró que benefician al periodismo si se usan correctamente.

Desde su perspectiva, hay que respetar a todos los medios de comunicación: se puede preferir uno, pero jamás menospreciar a los otros.

TV, Radio y YouTube

Este tipo de charlas es mejor verlas, escucharlas y dedicarles la atención necesaria.

No te la pierdas en YouTube, en Impacto Deportivo Radio y Televisión, además de algunas cápsulas en Twitter, Instagram y Facebook.