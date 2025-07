Franklin Núñez: “Jake Paul no es boxeador y le hace daño al deporte”

El veterano cronista deportivo critica el fenómeno mediático y analiza el estado actual del boxeo mundial

Santo Domingo.- Durante su participación en el pódcast Vamo’ al Aire Sports, el reconocido cronista y excomisionado de boxeo Franklin Núñez fue contundente al criticar la presencia de figuras mediáticas como Jake Paul en el ring, asegurando que este tipo de peleadores “le hacen daño al boxeo”.

Núñez señaló que, aunque Paul ha generado atención y dinero, sus peleas carecen de calidad técnica y autenticidad.

Como ejemplo, mencionó su pelea contra Mike Tyson, y su más reciente con Julio César Chávez Jr., calificado por muchos como deslucido y decepcionante.

“No es un boxeador, es un influencer, y eso no eleva el nivel del deporte, al contrario, le resta competitividad. Una pelea en la que no hay ni un round de calidad, no puede llamarse boxeo”, dijo Núñez, lamentando que este tipo de espectáculos resten seriedad a una disciplina histórica.

El problema de Chávez Jr.

Al hablar de Chávez Jr., el especialista en boxeo reconoció que en su mejor momento fue un buen boxeador y llegó a tener un estándar competitivo importante, a tal punto de ser campeón mundial, sin embargo, afirmó que sus últimas actuaciones han sido pobres y que su conducta ha dañado tanto su imagen como el legado de su padre, el legendario Julio César Chávez.

Chávez Jr. fue recientemente deportado a Estados Unidos y se espera que sea juzgado en México por diversos cargos, lo que agrava aún más la caída de su figura.

“Él pudo haber dado mucho más, pero se perdió por malas decisiones personales y profesionales. Ahora bien, no se puede negar que en un momento de su carrera fue un buen boxeador”, añadió.

”Muhammad Ali está por encima de Jordan”

En otro momento de la conversación, Núñez dejó claro que, para él, Muhammad Ali es superior en grandeza incluso que Michael Jordan.

Consideró que, más allá de su talento en el ring, Ali trascendió por su impacto político, su lucha contra el racismo y su valor durante una época convulsa.

“Ali se enfrentó al sistema, sacrificó títulos y libertades por sus ideales. Eso lo pone en otro nivel”, explicó.

