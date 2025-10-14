Fraude inmobiliario en Boca Chica: Las decepcionantes historias de quienes confiaron en el proyecto

El proyecto Boca Chica Garden o Garden at the Beach, que prometía apartamentos frente al mar para el retiro de dominicanos residentes en el exterior, terminó siendo un fraude que dejó pérdidas millonarias y sueños rotos.

Según una investigación de El Informe con Alicia Ortega, más de un centenar de personas invirtieron sus ahorros en un terreno baldío donde nunca se levantó una sola pared.

Uno de los afectados, Otoniel Pichardo, quien vive en Miami desde hace 40 años, contó entre lágrimas que trabajó “como un caballo, peso a peso”, con la ilusión de regresar a su país para disfrutar su jubilación.

“Todo se veía muy bien, ellos lo tenían todo camuflajeado”, dijo Pichardo, quien invirtió 80 mil dólares en cuatro inmuebles, con fecha de entrega para octubre de 2024.

El sueño comenzó a desmoronarse cuando, en abril de 2023, un amigo le envió un video mostrando el lugar abandonado y lleno de agua estancada. Pichardo viajó en junio para recuperar parte de su dinero, pero la empresa le informó que solo le reembolsarían cuando lograran vender los apartamentos.

“Ahí quedó enterrado mi sueño, en esa pared que ven ahí”, lamentó.

Otra víctima, Francia Romero, explicó que se sintió atraída por la supuesta vista al mar de los apartamentos. “Ahí deposité todas mis ilusiones”, expresó tras perder 38 mil dólares.

Mientras que Gabriel Rodríguez, un camionero puertorriqueño que vivió 17 años en República Dominicana, aseguró que “nunca pusieron una varilla, nunca una columna”. En 2024 comprobó personalmente que el proyecto no había avanzado y decidió retirarse.

El abogado Miguel Serum, representante de más de cien afectados, informó que se presentó una denuncia contra Edgar Hernández y su esposa Mabel Hernández por estafa agravada y lavado de activos.

“El proyecto fue presentado como un paraíso terrenal, pero resultó ser un engaño bien estructurado”, dijo.

Los apartamentos se vendían entre 54 mil y 80 mil dólares, dependiendo del tamaño. El proyecto prometía 207 unidades habitacionales, locales comerciales, piscina, gimnasio, restaurante, Cigar Club, parqueo, planta eléctrica y ascensores, firmados en contrato por una mujer identificada como Margarita Medrano.

Por su parte, el abogado del proyecto, Frankelis Peña, negó que se trate de una estafa, alegando que los retrasos se deben a “problemas con los permisos” y que su cliente está vendiendo propiedades para responder a los compradores.

