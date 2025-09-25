Fray José y Futuro Cierto entregan 6 casas nuevas en Elías Piña: campaña de donaciones lanzada

La Fundación Futuro Cierto (FFC) anunció que en el próximo mes de octubre entregará seis nuevas casas para igual número de familias carenciadas de Rancho La Guardia, provincia Elías Piña, al tiempo de dar a conocer los detalles de su campaña “50 pesos para 50 casas: colecta anual 2025”, con la cual busca lograr los recursos para la construcción de más viviendas.

“Con estas ya serían 32 las casas que la Fundación Futuro Cierto construye, y apelamos a la solidaridad y decisiva colaboración de la población dominicana, tanto en el país como en el exterior. Queremos motivarles a integrarse a la iniciativa de cambiar la vida de tantas familias, que debido a su posición económica no pueden vivir en condiciones óptimas. Esa transformación social sólo es posible con una gran cruzada de amor, una revolución”, indicó Fray José María Guerrero, presidente-fundador de esta organización.

Así mismo, el sacerdote franciscano detalló que no sólo construyen casas, sino que se preocupan por el desarrollo integral de la comunidad, y dentro de ese trabajo está el que realiza para erradicar el analfabetismo en Rancho La Guardia, y continuar este proceso hacia Hondo Valle. “Para ello mantiene todo el año un proyecto de alfabetización de los niños en edades de 7 a 14 años, incluidos los que cursan la escuela primaria. Por otro lado, desarrollamos un innovador método que hemos llamado “La Mini-Facultad”, para elevar el nivel de cultura general de la población juvenil entre los 10 y 18 años, con el apoyo del Museo Nacional de Historia Natural”, manifestó.

Fray José considera que si cada dominicano residente en el país coopera anualmente con un mínimo de RD$50 pesos por cada miembro de su familia, como los que están en el exterior con 20 dólares o 20 euros, seguiremos sacando este proyecto adelante.

Cuentas para donaciones: Popular: 793290594 / BanReservas: 320001751 / BHD León: 14765620011 / ScotiaBank: 7075515569 / CoopCentral: 113313

Antecedentes

La Fundación Futuro Cierto, instituida en el año 2013, ya ha entregado 26 viviendas a igual número de familias de Rancho La Guardia, municipio Hondo Valle, Elías Piña, provincia en la que se concentra el mayor índice de pobreza en el país.

Las mismas cuentan con cuatro habitaciones e iniciaron con un valor aproximado de RD$1,200,000 y son de resistencia antisísmica y anticiclónica.