Freddy Fernández asegura como hijo legítimo del PRM será candidato y próximo senador de Hermanas Mirabal

El precandidato a senador por la provincia Hermanas Mirabal, Freddy Fernández, expresó, que como hijo legítimo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), continuará trabajando a favor de los diferentes sectores nacionales una vez asuma la posición en la cámara alta.

Hablando antes cientos de simpatizantes y militantes del PRM en esta demarcación, Fernández expresó que como garantía máxima para continuar en el poder, la entidad oficialista necesita de la unidad y el concurso de todos y trabajar en una sola dirección que el fortalecimiento para continuar en el poder más allá del 2024.

En ese sentido, Freddy expresó, que como fundador del PRM siempre se ha manifestado dispuesto a trabajar en pos de que la entidad pueda lograr el posicionamiento ante el país que hoy tiene, y todo esto se ha logrado en base al sacrificio y al trabajo que tanto él como los demás dirigentes y los diversos equipos han hecho, para construir un partido que hoy por hoy es el más sólido de todo el espectro político nacional.

“Yo he construido por más de 30 años este trabajo con ustedes, yo construir con todos ustedes el PRM ladrillo a ladrillo, a mí me ofrecieron sindicatura, diputaciones, consulados y hasta embajadas y le dije no, porque el día que llegue al poder quiero llegar con mi partido, porque ahí es que he sufrido y de ahí es que yo vengo”, dijo Freddy Fernández.

De su lado el expresidente Hipólito Mejía, expresó, que Freddy Fernández está listo para ser el próximo senador de esta provincia, por entender que el trabajo que ha venido haciendo más el liderazgo que tiene tanto dentro como fuera de la organización oficialista, así lo confirman los números.

Dijo, que los numero a favor de Freddy son muy alto, por lo que no tiene la menor dudas de que los perremeistas no se equivocarán y escogerán como su candidato y posteriormente senador, “a este legitimo hijo de las entrañas mismas de nuestro partido”, dijo Mejía.

De su lado, el diputado Félix Hiciano, expresó, que al interior del PRM solo se escucha un clamor y es la victoria de Freddy Fernández como el próximo senador de esta provincia Hermanas Mirabal.

Mientras que Domingo Adames, presidente provincial de la entidad oficialista expresó, que el PRM debe continuar trillando el camino de la unidad, como garantía suprema de continuar en el poder más allá del 2024, pero con el actual Presidente Luis Abinader.

En el acto, además de las personalidades mencionadas, estuvieron presentes, Fernando Paniagua presidente del Proyecto Nacional Nando con Luis 2024, Darío Cedeño Coordinador nacional de Mas Cambio, Breilyn Hiciano y Maireny Corniel esta última presidenta municipal del PRM en Salcedo, así como más de 36 diputados, 19 gobernadoras de diversas provincias del país y 6 senadores, los cuales se trasladaron hasta Salcedo a darle apoyo al doctor Freddy Fernández, aspirante a senador por la provincia Hermanas Mirabal.