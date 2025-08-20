Freddy Peralta Va por el Cy Young

  • Hector Gomez
El dominicano Freddy Peralta, lanzador abridor de los Cerveceros de Milwaukee, durante una de sus actuaciones en la actual temporada de las Grandes Ligas


El as de la rotación abridora de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, está disfrutando de una temporada de ensueño, donde busca unirse al exclusivo grupo de lanzadores dominicanos que han alcanzado los 20 triunfos en una temporada en la historia de las Grandes Ligas.

Asimismo, Petalta, de 29 años y oriundo de Moca, busca convertirse en apenas el cuarto criollo en conquistar el codiciado premio Cy Young y unirse a Pedro Martínez (3 veces), a Baryolo Colón y Sandy Alcántara, quienes lo lograron en una ocasión cada uno.

Impresionante 2025

Peralta lidera Las Mayores en triunfos con 15. En lo que respecta a la Liga Nacional, es colíder en aperturas (26), cuarto en el promedio de bateo más bajo de la oposición contra él (.199), sexto en efectividad con 2.78, décimo en ponches (154) y WHIP (1.10).

Suben sus bonos con 15 victorias

Dominicanos que han conquistado el premio Cy Young:

Año liga lanzador equipo actuación

1997 LN Pedro Martínez Montreal (17-8, ERA 1.90, 305 ponches).
1999 LA Pedro Martínez Boston (23-4, ERA 2.07, 313 ponches).
2000 LA Pedro Martínez Boston (18-6, ERA 1.74, 284 ponches).
2005 LA Bartolo Colón Anaheim (21-8, ERA 3.48, 157 ponches).
2022 LN Sandy Alcántara Marlins (14-9, ERA 2.28, 207 ponches).

Hector Gomez

Hector Gomez

Periodista y editor deportivo con más de 20 años años de experiencia en prensa radial, escrita y televisiva, bilingüe, especialista en estadísticas de béisbol y con reconocimiento nacional e internacional.

