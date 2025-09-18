Frente Amplio exige sanciones severas contra involucrados en caso SeNaSa

Frente Amplio exige sanciones severas contra involucrados en caso SeNaSa

Con pancartas en mano, decenas de militantes del Frente Amplio se concentraron este jueves frente a las instalaciones del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en la avenida 27 de Febrero en la capital, deplorando alegadas irregularidades de la entidad.

“Nos hemos enterado de que los recursos destinados a la salud del pueblo dominicano, principalmente a los sectores más carenciados, como es el régimen subsidiado, han sido utilizados para enriquecer a dueño de clínicas de centros de diagnóstico y de laboratorio”, expresó Luz Eneida Mejía, vicepresidenta nacional del Frente Amplio.

Entiende que “El SeNaSa ha sido convertido en botín de corrupción, mientras se afectan las reservas y se compromete el derecho a la salud del pueblo dominicano”.

Lee más: Senasa deberá reembolsar gasto

Además, otros manifestantes exigieron a las autoridades castigos ejemplares contra los implicados, quienes de acuerdo con reportajes de medios, sustrajeron al Estado cientos de millones de pesos mediantes atenciones médicas falsas cobradas al sistema.

Expresaron que continuarán con las manifestaciones en busca de que todos los involucrados sean condenados.

Asimismo, anunciaron la realización de una vigilia el próximo domingo 21 de septiembre de 2025, a las 10:00 a.m., frente al Hospital Moscoso Puello, donde exigirán además la terminación de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

También leer: Senasa y las preguntas por responder

