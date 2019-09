Frente Cívico y Social dice que crearía una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad

San Cristóbal. Isaías Ramos, presidente del Frente Cívico declaró que “aunque suene antipolítico, en esta etapa de transición necesitamos solicitar ayuda a organismos internacionales como la ONU, para crear una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. De este modo evitaremos el engaño y la frustración que trae el populismo judicial que sólo busca venganza y distracción. También nos evitaríamos los malos candidatos políticos que sólo buscan cobijarse en el manto de la impunidad para continuar saqueando, manteniendo el pueblo en la miseria y la ignorancia. Además, serviría como amortiguador contra las presiones de las élites políticas y económicas que siempre han manejado este sistema a su antojo.”

Recalcó que los problemas no son de forma, sino de fondo, pues sobran leyes e instituciones, pero la cultura política imperante ha traído como resultado instituciones débiles que les han abierto las puertas del Estado a estructuras mafiosas y a poderes fácticos de distintas procedencias que han vuelto inoperantes y disfuncionales a las instituciones públicas y por esta razón no existe la voluntad política ni la moralidad para revertir esta situación. El aparato estatal no consigue garantizar un verdadero estado de derecho y como consecuencia, vivimos en una permanente crisis de seguridad jurídica y ciudadana.

Aseguró que la debilidad institucional sumada a la corrupción generalizada aupada por los principales actores políticos, económicos y criminales, se traduce en que el ciudadano común no tenga donde ir cuando sus derechos son violados, por la incapacidad institucional para responder a la violencia, la corrupción y la criminalidad.

Agregó que todo esto justifica el apoyo internacional para la creación de la comisión internacional contra la corrupción y la impunidad que ayude a solucionar de una vez esta grave situación, para que el Ejecutivo se enfoque a buscar soluciones a los graves problemas que nos aquejan como son la inseguridad ciudadana, el suministro inadecuado de energía y agua potable, sistemas de salud, educación y vivienda deficientes, y trabaje para fortalecer el aparato productivo.