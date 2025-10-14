¿Se adelantó el fríito de Navidad? Este es el pronóstico para los próximos días

  • Hoy
¿Se adelantó el fríito de Navidad? Este es el pronóstico para los próximos días

El primer frente frío en acercarse a República Dominicana antes de temporada se encuentra a 500 kilómetros al norte de Puerto Plata.

Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

«En las próximas 24 horas, el fenómeno atmosférico se ubicará muy cerca del país, por lo que el ambiente podría refrescarse en las noches a partir del jueves y durante el fin de semana», explicó.

10 1
Foto Jean Suriel
096
Foto Jean Suriel

Lee más: ¡Llegó el friíto a RD!: primeras temperaturas gélidas por provincias del 2025

Suriel dijo que «no es usual ver estos sistemas aproximarse a la región para esta época del año debido a que la temporada frontal comienza en la primera semana de noviembre: es por la influencia de La Niña que tendremos este acercamiento».

«Una baja presión de tránsito en las cercanías de Bermuda impulsará al frente frío: no es que vaya a hacer frío, pero el ambiente podría refrescarse en el período nocturno; sobre todo en la zona montañosa y la región del Cibao», añadió.

1 20
Foto Jean Suriel

Destacó además que «entre la noche del jueves y el lunes en la madrugada se mantendrá la influencia indirecta del sistema frontal».

«La temperatura mínima podría ser de entre 15°C y 14°C en Constanza; entre 0°C y 2°C en el Pico Duarte; y entre 4°C y 6°C en Valle Nuevo», advirtió.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¿Se adelantó el fríito de Navidad? Este es el pronóstico para los próximos días
¿Se adelantó el fríito de Navidad? Este es el pronóstico para los próximos días
14 octubre, 2025
Entusiasta Bienvenida a una Navidad tradicional
Entusiasta Bienvenida a una Navidad tradicional
13 octubre, 2025
“Nacimiento Viviente Santo Domingo”
“Nacimiento Viviente Santo Domingo”
13 octubre, 2025
¡Vacaciones navideñas! Diez espectaculares destinos para visitar
¡Vacaciones navideñas! Diez espectaculares destinos para visitar
9 octubre, 2025
Momentos mágicos para temporada navideña
Momentos mágicos para temporada navideña
9 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Creatividad y silencio

Creatividad y silencio

Relevancia del sector privado en China

Relevancia del sector privado en China

Llega la carrera más esperada de la ciudad

Llega la carrera más esperada de la ciudad

Entusiasta Bienvenida a una Navidad tradicional

Entusiasta Bienvenida a una Navidad tradicional

Técnicos superiores: la apuesta para la cocina dominicana

Técnicos superiores: la apuesta para la cocina dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo