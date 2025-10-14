El primer frente frío en acercarse a República Dominicana antes de temporada se encuentra a 500 kilómetros al norte de Puerto Plata.

Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

«En las próximas 24 horas, el fenómeno atmosférico se ubicará muy cerca del país, por lo que el ambiente podría refrescarse en las noches a partir del jueves y durante el fin de semana», explicó.

Suriel dijo que «no es usual ver estos sistemas aproximarse a la región para esta época del año debido a que la temporada frontal comienza en la primera semana de noviembre: es por la influencia de La Niña que tendremos este acercamiento».

«Una baja presión de tránsito en las cercanías de Bermuda impulsará al frente frío: no es que vaya a hacer frío, pero el ambiente podría refrescarse en el período nocturno; sobre todo en la zona montañosa y la región del Cibao», añadió.

Destacó además que «entre la noche del jueves y el lunes en la madrugada se mantendrá la influencia indirecta del sistema frontal».

«La temperatura mínima podría ser de entre 15°C y 14°C en Constanza; entre 0°C y 2°C en el Pico Duarte; y entre 4°C y 6°C en Valle Nuevo», advirtió.