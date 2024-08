Fue condenado a muerte y pasó medio siglo en prisión por un informe falso: ahora recibirá USD 7 millones

Una ciudad de Oklahoma ha acordado pagar más de siete millones de dólares a un antiguo condenado a muerte que fue exonerado tras casi 50 años en prisión, convirtiéndolo en el preso más antiguo en ser declarado inocente de un crimen en Estados Unidos, informó CBS News.

El Concejo Municipal de Edmond votó sin comentarios el lunes para resolver la demanda presentada por Glynn Ray Simmons, de 71 años, contra el suburbio de Oklahoma y un ex detective de la policía.

“Aunque Glynn nunca recuperará ese tiempo, este acuerdo con Edmond le permitirá seguir adelante con su vida”, dijo su abogada, Elizabeth Wang, en una declaración recogida por CBS News.

Una condena injusta

Según KWTV, el calvario de Simmons empezó cuando tenía 22 años, edad en la que fue condenado debido a que la policía falsificó un informe. En dicho oficio, un testigo reconoció haber sido herido en un tiroteo por el hombre y otro ciudadano llamado Don Roberts. La demanda actual presentada por Wang, indica que las autoridades policiales no incluyeron a otros dos sospechosos del incidente, afectando directamente a su defendido.

El acusado y Roberts fueron condenados por el asesinato de la empleada de una licorería, Carolyn Sue Rogers, y sentenciados a muerte. Sus sentencias se redujeron a cadena perpetua en 1977 tras los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos relacionados con la pena capital.

Simmons fue liberado de prisión en julio de 2023 después de que un juez anuló su condena y ordenó un nuevo juicio. El Fiscal de Distrito, Vickie Behenna, anunció en septiembre que no reintentará abrir el caso porque ya no hay evidencia física contra Simmons.

En diciembre, un juez lo exoneró al declarar que había “evidencia clara y convincente” de que no cometió el crimen, y Simmons recibió 175.000 dólares del estado por la condena errónea, informó The Independent.

The National Registry of Exonerations señaló que Gynn Simmons cumplió 48 años, un mes y 18 días, lo que lo convierte en el preso más antiguo en ser exonerado en Estados Unidos. “El Sr. Simmons pasó una cantidad trágica de tiempo encarcelado por un crimen que no cometió”, dijo su abogada a CBS News.

Esta resolución de 7.15 millones de dólares a favor del ciudadano es un paso significativo después de décadas de lucha por justicia. Los medios destacaron que ambos acusados y condenados injustamente nunca se rindieron y siempre afirmaron su inocencia, aun con muchas décadas en prisión.

El acuerdo pone fin a una parte del largo proceso judicial, pero las acciones contra Oklahoma City y el detective retirado siguen en curso, destacando la búsqueda de responsabilidad y justicia por estos hechos.