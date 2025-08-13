¡Fuego Patrio! inicia recorrido con gran júbilo

La antorcha de los Juegos Juan Pablo Duarte, que se celebrarán en Nueva York a partir de este viernes inició con gran colorido su recorrido desde Manhattan, Queens, Brooklyn, State Island, Long Island y El Bronx, uniendo a comunidades, generaciones y culturas bajo un mismo mensaje de unidad, identidad y esperanza.

Inició en la explanada de la Avenida Broadway y la calle 157 en Manhattan, donde Pedro Pablo Pérez, director técnico del evento y José Ortiz, vicepresidente de la Unión Deportiva Dominicana, hicieron la entrega de la antorcha al primer portador.

El gobierno, a través del Ministerio de Deportes será el auspiciador de este certamen deportivo, que contará con la organización de la Unión Deportiva Dominicana. Desde allí, la antorcha recorrió distintos puntos de la ciudad, acompañada por estudiantes, atletas y docentes que salieron a las calles con banderas, sonrisas y emoción. La antorcha, símbolo del espíritu olímpico, recibió el respaldo de dominicanos que al verlo pasar frente a sus edificios, se llenaron de alegría.

El trayecto culminó con un acto central en la histórica Plaza Dyckman, colmada de personas y de energía.

Autoridades, atletas y locales se hicieron presentes para acompañar este momento histórico.

Puedes leer: Temporada de béisbol invernal de Puerto Rico arrancará el 6 de noviembre con seis equipo

El dominicano, Evaristo Madrigal, presidente de la Unión Deportiva Dominicana en Nueva York, afirmó que el certamen deportivo será todo un éxito y eso lo demuestra el gran entusiasmo que se ha visto con el inicio del recorrido de la antorcha por varias localidades.

En el evento estuvieron presentes varios invitados, todos ellos acompañaron con entusiasmo esta celebración que ya forma parte de la memoria deportiva de los dominicanos en Nueva York.