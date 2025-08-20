Fuente de Gracia presenta su concierto: “No le Vamos a Bajar”

La agrupación católica dominicana Fuente de Gracia (FG), vuelve a los escenarios con fuerza. Este sábado 30 de agosto a las 7:00 p.m., presentarán su segundo concierto titulado “No le Vamos a Bajar” (NLVAB), en Casa San Pablo.

El evento marca el lanzamiento oficial de su segundo álbum, un proyecto que mezcla fe, música urbana y adoración con letras directas, honestas y profundas.

La banda compuesta por Felipe Espinosa, Yuriannis Montero, Leandro García, Génesiss Zabala y Hernie Fernández ofrecerá un espectáculo lleno de energía, adoración y un mensaje claro: no rendirse cuando se trata de anunciar el Evangelio.

Fuente de Gracia llega con NLVAB

Este concierto marca el lanzamiento oficial del segundo álbum del grupo, titulado «NLVAB», una producción que mezcla el sonido urbano con letras de fe, lucha y esperanza. Canciones como Agradecido, Gozo, NLVAB, Callejeros y Abba Padre formarán parte del repertorio, muchas de ellas cargadas de vivencias personales y mensajes bíblicos.

La producción artística estará a cargo de un equipo joven e innovador, con puesta en escena moderna, visuales trabajados y un sonido en vivo que promete calidad y conexión con el público.

“NLVAB no es solo un concierto, es una declaración de identidad y propósito. Queremos que la gente se encuentre con Dios, que cante, que sane, que se encienda”, comentó Felipe Espinosa, integrante del ministerioo.

Una de las canciones más esperadas de la noche será “Callejeros”, tema que fue nominado en la primera edición de los Catholic Music Awards celebrada en el Vaticano, y que ha conectado fuertemente con jóvenes que viven su fe en contextos difíciles.

La noche contará también con la participación de invitados sorpresa que se sumarán a esta velada de alabanza y música con propósito.

“Este concierto representa lo que somos: una generación que no le baja a su fe, que se levanta y sigue adelante, con Dios como centro”, añadió el grupo.

Fuente de Gracia nació en noviembre de 2013 con el objetivo de evangelizar a través de la música urbana, llevando un mensaje auténtico, bíblico y directo a los jóvenes. Desde entonces, se han consolidado como un ministerio activo y comprometido con su misión.

SaveClip.App 497909712 18292472341216579 6289323491120196447 n

Las boletas están disponibles por RD$1,000 a través de la plataforma tix.do

Puede leer: Fuente de Gracia lanza su nueva canción “Agradecido”, un himno de fe y gratitud

Leer también: Ilegales, 30 años de carrera que serán celebrados a lo grande

