Fuente de Luz innova en Expo Cibao con experiencias interactivas y charla sobre Legado de Vida

  • Hoy
Fuente de Luz Memorial Service (FDL) marca la diferencia en Expo Cibao 2025 con una participación innovadora que combina tecnología y emoción, invitando a los visitantes a reflexionar sobre el valor de la memoria y la importancia de dejar un legado para las futuras generaciones.

El stand de FDL ha sido diseñado como un espacio de conexión y memoria. Entre sus principales atractivos destacan una pantalla de gran formato y un área de gramas que proyecta la belleza, naturaleza y paz de sus parques cementerios, dando la sensación de estar en uno de ellos, así como el confort de sus capillas funerarias. Igualmente, una salita ofrece un espacio acogedor para conocer la propuesta de mano de expertos asesores de familia. Además, cuenta con «Lucecita», un robot en formato photobooth y la Cabina de Luz, que permite a los visitantes grabar un mensaje especial para sus familiares, que será entregado digitalmente y resguardado para el futuro.

“Queremos que cada persona que nos visite viva una experiencia transformadora, en la que pueda proyectar hacia el futuro sus palabras más valiosas y reafirmar la importancia de construir recuerdos que trascienden el tiempo”, expresó Arlenys Nicasio, directora ejecutiva de Fuente de Luz Memorial Service.

Como parte de la agenda, este sábado cuatro de octubre, a las 3:00 p. m. será impartida la charla: “Conversando con tu yo del futuro”. El encuentro incluirá un panel de testimonios que abordará el valor de comunicar a tiempo lo que más apreciamos y ofrecerá a los asistentes herramientas prácticas para fortalecer sus lazos familiares.

Durante Expo Cibao 2025, los visitantes también podrán acceder a facilidades especiales, incluyendo condiciones preferenciales en servicios, dinámicas interactivas y un giveaway en redes sociales con artículos conmemorativos y asesoría virtual personalizada sobre Legado de Vida.

“Expo Cibao es un espacio ideal para mostrar cómo en Fuente de Luz unimos sensibilidad, innovación y acompañamiento, reafirmando nuestro compromiso de brindar a las familias experiencias que trascienden”, agregó Nicasio.

Fuente de Luz invita a todos los asistentes a pasar por su stand en Expo Cibao 2025 y ser parte de una experiencia única, donde la innovación se convierte en un puente hacia la memoria y la conexión familiar.

Puede leer: En la 31 Bienal Nacional excelentes obras que no recibieron premios

La 38ª edición de Expo Cibao, organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, se celebra del 1 al 5 de octubre de 2025 en el Parque Central de Santiago, considerada la exhibición comercial más importante del Cibao.

Sobre Fuente de Luz

Fuente de Luz es una cadena de parques cementerios y funerarias, líder en servicios exequiales en la región Norte, con presencia en Santiago, San José de las Matas y San Francisco de Macorís.

