“Fuera yankis del Caribe”: protestan en Santo Domingo en medio de tensión entre EE.UU. y Venezuela

La consigna “Fuera yankis”, utilizada históricamente en contextos de protesta contra la influencia estadounidense en América Latina, volvió a escucharse este sábado en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y Simón Bolívar.

Decenas de manifestantes, con pancartas que rezaban “Fuera manos yankis de Venezuela” y “Venezuela no es amenaza, es esperanza”, ondeaban banderas de República Dominicana y Venezuela mientras coreaban: “Fuera yankis del Caribe”.

La protesta ocurre en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego del despliegue de buques con 4,000 soldados cerca de las costas venezolanas como parte de la estrategia del entonces presidente Donald Trump para combatir a los carteles de drogas en Latinoamérica.

El gobernante venezolano Nicolás Maduro respondió acusando a Washington de perseguir únicamente las riquezas naturales del país suramericano.

Hace unas semanas, el geopolítico Daniel Pou explicó a este medio que este movimiento formaba parte de una estrategia de presión psicológica contra Venezuela, aunque descartó la posibilidad de una incursión militar.

En el plano económico, el economista Winston Marte recordó que las relaciones entre Venezuela y República Dominicana ya se habían debilitado tras la ruptura del acuerdo Petrocaribe. A su vez, advirtió que el mayor impacto para el país podría venir del incremento del flujo migratorio venezolano, impulsado por el deterioro económico en la nación suramericana.

Esto, señaló, podría traducirse en mayor presión sobre los servicios sociales como salud, educación y asistencia pública, debido al incremento en la demanda.

