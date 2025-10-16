Fuerte ventarrón causa daños en viviendas de Miches: 14 familias afectadas y más de 50 desplazados  

Un fuerte ventarrón acompañado de intensas lluvias sacudió la noche del miércoles al municipio de Miches, provincia El Seibo, provocando daños significativos en las viviendas de al menos 14 familias.

El fenómeno, registrado alrededor de las 10:30 de la noche, obligó al desplazamiento de 53 personas, quienes fueron acogidas temporalmente en casas de amigos y familiares, según informó la Defensa Civil.

Lea más: ¿El PRM se pronunció sobre la imputación contra Fabio Augusto Jorge-Puras?

Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos, aunque los daños materiales fueron considerables. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, varias de las viviendas afectadas, construidas con zinc y madera, perdieron sus techos a causa de la fuerza del viento.

Miembros de la Defensa Civil se trasladaron a la zona para brindar asistencia y evaluar los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico.