Fuerte ventarrón causa daños en viviendas de Miches: 14 familias afectadas y más de 50 desplazados  

  • Hoy
Fuerte ventarrón causa daños en viviendas de Miches: 14 familias afectadas y más de 50 desplazados  

Un fuerte ventarrón acompañado de intensas lluvias sacudió la noche del miércoles al municipio de Miches, provincia El Seibo, provocando daños significativos en las viviendas de al menos 14 familias.

El fenómeno, registrado alrededor de las 10:30 de la noche, obligó al desplazamiento de 53 personas, quienes fueron acogidas temporalmente en casas de amigos y familiares, según informó la Defensa Civil.

image 332

Lea más: ¿El PRM se pronunció sobre la imputación contra Fabio Augusto Jorge-Puras?

Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos, aunque los daños materiales fueron considerables. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, varias de las viviendas afectadas, construidas con zinc y madera, perdieron sus techos a causa de la fuerza del viento.

image 334

Miembros de la Defensa Civil se trasladaron a la zona para brindar asistencia y evaluar los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Fuerte ventarrón causa daños en viviendas de Miches: 14 familias afectadas y más de 50 desplazados  
Fuerte ventarrón causa daños en viviendas de Miches: 14 familias afectadas y más de 50 desplazados  
16 octubre, 2025
David Collado entrega el nuevo muelle turístico de Miches: un impulso al desarrollo del destino
David Collado entrega el nuevo muelle turístico de Miches: un impulso al desarrollo del destino
11 octubre, 2025
George Alexander Nader presenta en París a Miches como modelo de desarrollo turístico sostenible
George Alexander Nader presenta en París a Miches como modelo de desarrollo turístico sostenible
25 septiembre, 2025
¿Cómo atraer 20 millones de turistas? La propuesta visionaria de Maralda en Miches
¿Cómo atraer 20 millones de turistas? La propuesta visionaria de Maralda en Miches
27 agosto, 2025
Edeeste restablece servicio eléctrico en Miches tras daños ocasionados por manifestaciones violentas
Edeeste restablece servicio eléctrico en Miches tras daños ocasionados por manifestaciones violentas
24 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Una intervención urbana en clave regional

Una intervención urbana en clave regional

La ceguera de los políticos

La ceguera de los políticos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Presencia no es conciencia

Presencia no es conciencia

La lucha por Bayahíbe

La lucha por Bayahíbe

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo