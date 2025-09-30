Fuerte terremoto mata a 20 personas en una región central de Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,9 en alta mar derrumbó paredes de casas y edificios la noche del martes en una provincia del centro de Filipinas, causando al menos 20 muertos y muchos heridos, y obligando a los residentes a abandonar sus hogares a oscuras tras el intenso temblor, informaron las autoridades.

El epicentro del terremoto, provocado por una falla local, se ubicó a unos 17 kilómetros (10 millas) al noreste de Bogo, una ciudad costera de unos 90.000 habitantes en la provincia de Cebú, donde murieron al menos 14 residentes, según informó Rex Ygot, oficial de mitigación de desastres, a The Associated Press por teléfono.

Se esperaba que el número de muertos en Bogo aumentara. Trabajadores intentaban transportar una retroexcavadora para agilizar las labores de búsqueda y rescate en un grupo de chabolas en una aldea montañosa afectada por un deslizamiento de tierra y rocas, dijo.

«Es difícil moverse en la zona debido a los peligros», declaró Glenn Ursal, otro oficial de mitigación de desastres, a The AP, añadiendo que algunos sobrevivientes fueron trasladados a un hospital.

Seis personas, incluidos tres agentes de la guardia costera, un bombero y un niño, murieron por separado en la ciudad de San Remigio, al sur de Bogo, dijo el vicealcalde de la ciudad, Alfie Reynes, a la cadena de radio DZMM sin dar más detalles sobre cómo murieron las víctimas.

Reynes pidió comida y agua, afirmando que el sistema de agua de San Remigio resultó dañado por el terremoto.

En Bogo, el sismo dañó las paredes de concreto de las casas, una estación de bomberos y carreteras de concreto y asfalto, según el bombero Rey Cañete.

Cientos de residentes aterrorizados se congregaron en la oscuridad en un campo cerca de la estación de bomberos y se negaron a regresar a sus hogares horas después del terremoto en Bogo. Varios comercios sufrieron daños visibles y las carreteras de asfalto y concreto por donde pasaban presentaban profundas grietas, dijo Cañete, añadiendo que una antigua iglesia católica en la ciudad de Daanbantayan, cerca de Bogo, también resultó dañada.