Fuertes lluvias dejan sin agua potable a 602,666 usuarios

Las calles del Gran Santo Domingo quedaron anegadas, por las fuertes lluvias ocurridas este viernes.

Emilio Guzmán M. y Odalis Mejía



Las fuertes lluvias ocurridas ayer en gran parte del territorio nacional dejaron 511 viviendas afectas, 2,555 personas desplazadas y otras 26 albergadas, once comunidades incomunicadas, tres carreteras averiadas e igual cantidad de puentes dañados.

En su último boletín el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó además, que 32 acueductos fueron afectados, 31 de los cuales están fuera de servicio total, afectando unos 602,666 usuarios.

continuarán las lluvias

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que las lluvias seguirán en el país durante todo el fin de semana, en especial en provincias de las regiones sureste, noreste, suroeste y el noroeste, debido a los efectos de una activa onda tropical sobre el territorio.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las precipitaciones estarán acompañada de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre todo hacia la costa caribeña y que iniciarán desde la mañana hasta horas de la tarde.

Las temperaturas siguen ligeramente calurosas, la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 26 °C y 28 °C.

COE alerta 30 provincias

El COE emitió alerta para 30 provincias, por la posibilidad de que ocurran crecidas de ríos arroyos y cañadas e inundaciones repentinas y urbanas.

Está en alerta roja Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En amarilla está La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Pedernales, San Juan, Barahona, Peravia, Monte Plata, San Pedro de Macorís El Seibo, Hato Mayor, La Romana, Samaná y La Altagracia.

Mientras que en alerta verde el COE colocó a Independencia, Elías Piña, Montecristi, Dajabón, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Sánchez Ramírez, Espaillat y Baoruco.

Huracán Humberto

Meteorología informó que el huracán Humberto ha intensificado de forma rápida y que está a 690 km al noreste de las islas de Sotavento, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y movimiento al nor/noroeste a 7 km/h.

El organismo predictor aseguró que por su ubicación y desplazamiento no representa peligro para República Dominicana.

Daños a sectores y a infraestructuras

De su lado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) notificó que varias infraestructuras viales presentan daños por el desbordamiento de ríos y las inundaciones urbanas causadas por la onda tropical sobre el país.

En La Altagracia calles resultaron inundadas por la crecidas de ríos y arroyos en los sectores de Anamuya y Villa María, en el municipio de Higüey. Mientras que Verón-Punta Cana 26 viviendas fueron anegadas y se produjeron inundaciones en Bávaro, Cortesito, Sabana de Los Martínez de las zonas más afectadas.

Además, la caída de un árbol en la carretera Higüey-Anamuyita obstaculizó el tránsito, aunque luego fue restablecido.

En San Pedro de Macorís, hubo inundaciones urbanas en los sectores Placer Bonito, Pedro Justo, Calle T, Barrio Los Maestro, Barrio México, entrada del hospital seguro social, La Batea, Kennedy, barrios céntrico, donde persisten problemas de drenaje.

Reportes indican además, que la crecida del río Soco aisló de forma parcial las comunidades Concho Primo, Diego, Loma Alduey, Campiña, Platanito, Bejucal, Cabeza de Toro, Guanábano y Regajo.

En Monte Plata seguían incomunicadas las comunidades Don Juan y Yamasá, tras el colapso del puente y que generó el fallecimiento de un hombre que transitaba en un camión.

En Los Cacaos de San Cristóbal, un derrumbe afectó la vía principal que imposibilitó el tránsito. Brigadas de Obras Públicas trabajan para restablecerlo.

En tanto que 160 viviendas resultaron anegadas y 774 personas desplazadas en el distrito municipal Del Rosario, por el desbordamiento del río Tábara, en Azua, donde nueve familias fueron trasladadas a un albergue de la Defensa Civil.

En San José de Ocoa varios camiones cargados de vegetales con destino a la capital quedaron varados, debido al deslizamiento del punto crítico Las Caobas, en la carretera Ocoa-Cruce de Ocoa que comunica con la carretera Sánchez.

Mientras que en Pedernales, Jimaní y La Descubierta quedaron incomunicadas por el desbordamiento del río El Penitente, que también afectó algunos cultivos en zonas altas.

El COE informó que en Santiago hubo inundaciones en Los Cocos de Jacagua, Yapul Dumit, Cienfuegos, Entrada de Rafey, Barrio Libertad, Mella I, Circunvalación Sur, Avenida Estrella Sadhalá, Hispanoamericana y en Santiago Oeste Este.