Fuertes lluvias obligan al MINERD a suspender las clases en centros vulnerables

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó este viernes la activación de protocolos de seguridad en las regionales educativas ubicadas en provincias bajo alerta amarilla, y autorizó la suspensión de docencia en aquellos centros considerados vulnerables por su cercanía a cañadas, ríos o zonas con riesgo de inundación.

«La medida preventiva, que busca priorizar la integridad física de los estudiantes y la comunidad educativa, responde a los boletines emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)», manifestó la institución mediante un comunicado.

El MINERD, además, exhortó a directores, docentes, estudiantes y familias a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a acatar de manera estricta las recomendaciones de las autoridades competentes.

Provincias en alerta

De acuerdo al boletín del COE, en alerta amarilla se encuentran las provincias Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, Distrito Nacional, La Romana, Samaná, Hato Mayor y Monte Plata.

En tanto, que en alerta verde están Barahona, Azua, Peravia, Pedernales, San Juan, San José de Ocoa, San Cristóbal y Sánchez Ramírez, donde igualmente se recomienda a las autoridades escolares permanecer vigilantes y atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Leer más: ¡Paraguas en mano! Llueve a cántaros en el territorio dominicano

Por su lado, el Indomet notificó que durante la mañana de este viernes las precipitaciones afectarán principalmente a La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Barahona y Pedernales, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

