Fuertes vientos amenazan propagar fuegos California

Los pronósticos de fuertes vientos de rachas de más de 100 kilómetros por hora en California (EE.UU.) mantienen miles de personas evacuadas de sus casas ante el temor de que se aviven los incendios, y obligaron ayer a programar nuevos apagones que afectarán a más de 1.8 millones residentes.

En Los Ángeles los pronósticos son poco alentadores- El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido de que los vientos que azotarán esta noche la región serán los más fuertes de la temporada con ráfagas de hasta 128 kilómetros por hora. Por este motivo, los más de 10,000 residentes de la exclusiva zona de Brentwood afectada por el llamado incendio Getty -donde se encuentran las viviendas de famosos como Arnold Schwarzenegger y la estrella de la NBA LeBron James- se mantendrán alejados de su casa.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo que “pese a que el humo no se ve en las mismas cantidades que ayer, la orden de evacuaciones se mantiene”. Entre los evacuados figuran la actriz Kristin Davis, conocida por su participación en la serie “Sex and the City”; los padres del propio Garcetti y la exesposa de Schwarzenegger, Maria Shriver. La casa de la senadora demócrata y aspirante a la candidatura presidencial de su partido Kamala Harris también se ha visto afectada por este incendio, que solo está contenido en un 5 %.