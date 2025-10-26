Fuerza Aérea se une a la búsqueda de adolescente desaparecido en Los Mameyes

La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) informó este domingo que se ha unido a las labores de búsqueda y rescate del adolescente de 13 años que fue reportado desaparecido desde el jueves en el sector Los Mameyes, en el municipio Santo Domingo Este.

El Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Mayor General Piloto FARD Floreal T. Suárez Martínez, indicó que, en coordinación con la Armada de República Dominicana, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, se han desplegado equipos aéreos y de rescate para apoyar esta operación humanitaria.

«Nuestros equipos trabajan incansablemente para localizar al adolescente de 13 años y brindar asistencia a su familia», indicó Martínez.

La Fuerza Aérea de República Dominicana agregó que continuará trabajando en estrecha colaboración con el COE y los demás organismos de socorro, para lograr un resultado positivo en esta búsqueda.