Fuerza del Pueblo busca crear Frente Opositor para sacar al PRM del gobierno 

El coordinador de la Comisión para las Alianzas Estratégicas de la Fuerza del Pueblo aseguró que esa entidad política promueve la conformación de un Frente Opositor con las organizaciones y partidos políticos que quieren sacar al Partido Revolucionario Moderno del gobierno.

El doctor Roberto Rosario Márquez explicó que todas las organizaciones y partidos políticos que quieran que vuelva una etapa de transformación y reforma liderada por el doctor Leonel Fernández, caben en ese frente.

Rosario Márquez dijo respetar la posición del Partido de la Liberación Dominicana que, a través de sus autoridades, ha expresado que no le interesa conversar sobre política de alianza, y por lo tanto hay que dejar que sean ellos que definan su situación.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el también coordinador del Sector Externo del partido verde aseguró que, según las encuestas, un gran porcentaje de la militancia peledeistas se inclinaría a votar por Leonel Fernández, y otra parte lo tendría como una segunda opción.

El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo sostuvo que al día de hoy no han tenido ninguna conversación oficial con el PLD para posible alianza electoral.

“La Fuerza del Pueblo lo que ha dicho hasta el día de hoy, es que va a formar un Frente Opositor con las organizaciones y partidos políticos que quieran sacar al Partido Revolucionario del gobierno, todas las organizaciones y partidos políticos que quieran, de alguna manera, que vuelva una etapa de transformación y reforma del Estado lidereada por Leonel Fernández, caben en ese Frente Opositor”, reiteró el expresidente de la Junta Central Electoral.

Rosario dijo que la tarea primordial de su partido es consolidar una alianza con el pueblo dominicano, y en acercar a todas las organizaciones opositoras que entiendan que, en estos momentos, la prioridad es sacar a este pueblo del hoyo en que lo ha metido el PRM.

Al insistirle sobre si han tenido algún contacto con el partido morado, Roberto aclaró que, “al día de hoy nosotros no tenemos ningún tipo de conversación oficial con ellos para alianzas, entendemos que, si eso llega, llegará el momento, si es que llega”.

El jurista reveló que a la fecha ya ha habido contactos con varias organizaciones sociales y políticas que desde que se enteraron de la conformación de la Comisión de Alianzas por parte de la Fuerza del Pueblo, han comenzado hacer contactos, y pronto habrá noticias que van a impactar en el electorado nacional, y permitirá que la gente vea el más grande Frente Opositor que se haya construido para participar en un proceso político.

“Creo que el gobierno se llevará una gran sorpresa, porque les prometió a los líderes de los partidos emergentes que lo iba a nombrar en agosto del 2021, luego que sería en febrero del 2022, y ya estamos en abril del 2023, y no lo han nombrado a ninguno, la mayoría de esos líderes políticos están decepcionados porque lo que le han ofrecido los mensajeros del gobierno son asuntos de carácter personal, que no es lo que ellos necesitan”, señaló.

Acotó que esos líderes políticos les han dicho a esos mensajeros del gobierno, que lo que ellos necesitan es estar en la administración para que los militantes de sus partidos también puedan conseguir una plaza de trabajo.

“Y, la Comisión del partido de gobierno que se ha reunido con ellos le ha dicho que no pueden quitar a su gente, porque eso le crearía un problema interno, por lo tanto, el problema que tiene el PRM es que ya no tiene nada que dar, hay muchas cabezas, pero no hay sobreros”, dijo Rosario Márquez.

El presidente Luis Abinader

Critica presidente haya excluido de listado haitianos impedidos entrar al país empresario socio de su asesor financiero

El doctor Roberto Rosario criticó que en el decreto emitido por el presidente Luis Abinader para impedir la entrada al país de empresarios y dirigentes políticos haitianos, los cuales han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá por sus presuntos vínculos con las bandas criminales que azotan Haití, se haya excluido a un personaje que es socio de su asesor financiero Pablo Portes.

“El gran problema que tiene ese decreto que emite el presidente de la República es que deja fuera al empresario Gilbert Bigio quien es socio de Pablo Portes, quien a su vez es asesor financiero del Poder Ejecutivo”, fustigó el dirigente opositor.

Recordó que, “Bigio está sancionado por Canadá y Estados Unidos, sin embargo, el presidente a ese empresario, que es socio de su asesor financiero, no le puso impedimento de entrada”.

“Me estoy refiriendo a un empresario haitiano que compró una de las distribuidoras de combustibles en este país, y eso es de conocimiento público, ese señor tiene impedimento de entrada a Canadá y Estados Unidos, y está en el listado de los que fueron identificados como persona que financia las bandas en Haití”, señaló Rosario al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Agregó que, “Eso quiere decir que uno de los empresarios que está financiando las bandas criminales y la violencia en Haití, aparte de que no se le ha puesto impedimento de entrada a la República Dominicana, porque él está aquí, en este caso sería expulsarlo del país, está aquí y es socio del asesor financiero del presidente de la República”.

“Ahora, yo lo que me pregunto, cuál es la razón por la cual el presidente de la República, que ha tenido una posición tan firme con relación al tema de Haití, a ese empresario que es socio de su asesor financiero no le impone el impedimento, cuando esa persona está siendo acusada por Canadá y Estados Unidos, de que está financiando las bandas que intranquilizan y mantienen en un estado de ingobernabilidad al pueblo haitiano”, insistió el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Exigió que, “ese es un tema que el presidente de la República debe explicarlo de manera pública, porque eso genera una situación de preocupación y hasta de suspicacia”.

“Debo decirle, por las informaciones que he recibido, que es bueno que el pueblo dominicano se vaya acostumbrado a ese nombre, el de Pablo Portes, es un personaje interesante en la política, y parece ser que tiene una incidencia muy trascendente en el discurrir político, el tiempo dirá”, sentenció Roberto Rosario.

Según Roberto Rosario, Pablo Portes “tiene más poder que todos los ministros del actual gobierno, y si quieren un consejo sano, yo sugeriría que lo limiten, porque está demasiado metido en política y el poder no es para siempre”.