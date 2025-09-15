Fuerza del Pueblo concluye congreso elector, vota 89.72 %

El presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido Fuerza del Pueblo, Henry Merán, calificó anoche de exitoso el proceso interno de la entidad política, en el cual fueron escogidos 10 nuevos miembros de la Dirección Política, entre ellos, Juan Bautista Gómez con 46.15%; Jesús Féliz Féliz, 39.67%; Marcos Cross, 39.07%; Rafael Guillermo Guzmán Fermín, 38.2% y Felipe (Jay) Payano, 37.47%.

Además, resultaron ganadores Raul Arturo Martínez Martínez, 35.82%; Angel Danilo Terrero, 33.96; Víctor Día Ruaz, 32.14; Hamlet Otañez Tejada con 26.21% y Modesto Reyes Valentín, 24.95%.

“Fue una jornada exitosa, altamente participativa, donde los miembros de la dirección central acudieron a votar masivamente en las 11 mesas electorales de los dos recintos de votación”, afirmó Merán al emitir el boletín cero. En el proceso participaron 93 candidatos.

Con estas elecciones concluyen los trabajos d el Congreso Nacional Elector “Dr. Manolo Tavárez Justo”.

Puede leer: TSE rechaza impugnación contra el Partido Fuerza del Pueblo

Jornada

El proceso electoral inició a las 9:00 de la mañana y se extendió hasta las 4:00 de la tarde en los recintos habilitados: la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en la calle Benito Monción No. 253, en Gascue, y la Casa Nacional Esteban Díaz Jáquez, ubicada en la en la avenida Bolívar.

De acuerdo a los datos ofrecidos por la Comisión Nacional Electoral, sufragaron 1,833 de un total de 2,043 integrantes de la Dirección Central para un 89.72% de participación.

El proceso de votación se llevó a cabo en armonía y sin mayores contratiempos.

Valoración

El presidente de la organización, Leonel Fernández, acudió a ejercer su derecho al voto pasadas las 11:30 de la mañana en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.

A su salida del lugar, expresó su satisfacción.

“Lo que se respira aquí es la antesala del gran triunfo electoral que se va a producir en mayo del 2028, eso ya se percibe, se siente”, aseguró Fernández.

Juramentación

Para el 19 de octubre, la FP tiene previsto un gran acto para juramentar los nuevos integrantes de la Dirección Central y Dirección Política y de esta manera dejar concluido el proceso de conformación de sus estructuras partidarias de dirección.

Matrícula

La matrícula de integrantes de la dirección política fue ampliada de 60 a 73, de acuerdo a lo informado.

Habían sido electos los integrantes de la Dirección Central y presidentes provinciales, municipales, distritos municipales y circunscripciones.

La Dirección Central de FP está compuesta por 1,500 miembros plenos, a los que se agregan los ex officio y los protegidos por criterios reservatorios, alcanzando así la cifra de 2,043. Los electos se sumarán a la máxima estructura de dirección encabezada por Fernández, presidencia; Radhamés Jiménez Peña, vicepresidente, y Antonio Florian, secretaría general.