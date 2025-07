El secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo (FP), Fernando Caamaño, cuestionó severamente las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa), advirtiendo que el Gobierno ha vulnerado la ley y puesto en riesgo la estabilidad de la institución que, aseguró, funcionaba de forma sólida antes de 2020.

Caamaño sostuvo que el mandatario, lejos de fortalecer el sistema, lo ha deteriorado al priorizar objetivos electorales sobre el respeto a la ley y la sostenibilidad de la seguridad social. Recordó que el artículo 7 de la normativa obliga a validar la condición de pobreza de los afiliados al régimen subsidiado, procedimiento que según afirmó no se cumplió.

“Qué bueno que reconoció que esas 2.3 millones de personas fueron carnetizadas, porque al principio lo negaron. Pero lo hicieron violando la ley y pasando por encima del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), todo en medio de su campaña de reelección”, reclamó el dirigente político.

En su análisis, Caamaño señaló que antes de 2020 Senasa era considerado un sistema sólido, con regulaciones claras y supervisiones constantes que incluso atraían afiliados del sector privado. Sin embargo, denunció que actualmente la institución afronta una morosidad triplicada, al pasar de 15 % en 2022 a un 45 % en la actualidad, afectando la relación con clínicas, demás proveedores de servicios de salud.

“Presidente, usted no estaba construyendo un sistema de seguridad social. Usted estaba minando las posibilidades de tener un servicio nacional de salud estable, creciente y confiable”, cuestionó.

Caamaño cuestionó además la utilización de recursos extraordinarios provenientes del presupuesto público para sostener el régimen subsidiado, cuando la ley establece la entrega de la cápita correspondiente a cada afiliado. Recordó que el propio presidente reconoció la inyección de 3 mil millones de pesos al Senasa, cifra que, a su juicio, evidencia la fragilidad de la institución y un déficit acumulado que superaría los 3,300 millones de pesos para el cierre de 2024.

“Usted está quebrando la niña de los ojos del sistema de salud dominicano. Se lo reitero, presidente: lo está quebrando”, sentenció Caamaño.

El exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales aclaró que la Fuerza del Pueblo no pretende excluir ni un solo afiliado del sistema, al contrario, defendió la permanencia de todos los inscritos en Senasa, pues son ciudadanos con derechos adquiridos conforme a la Constitución y a la Ley de Seguridad Social.

“Nosotros no queremos que se saque a nadie del seguro, todos tienen derechos adquiridos y deben seguir recibiendo las atenciones médicas correspondientes”, enfatizó, al advertir que sería ilegal y socialmente insostenible intentar revertir esas afiliaciones.

Consultado sobre la posibilidad de que Senasa sea rechazado en centros médicos ante los retrasos de pagos, Caamaño admitió el riesgo, aunque aseguró que la oposición no desea que ese escenario se materialice.

“Al ritmo que va, puede pasar. Y eso sería trágico para los sectores más vulnerables. No queremos que instituciones como Senasa perezcan, porque son la única garantía de cobertura para los que menos pueden”, insistió.

Asimismo, reiteró su llamado a que el Gobierno intervenga Senasa, pero no con recursos de emergencia, sino garantizando su financiamiento estructural mediante los mecanismos legales y técnicos previstos en el sistema.

“Lanzan planes, inventan coberturas, pero no calculan de dónde van a sacar el dinero. Luego recurren a transferencias especiales que no estaban presupuestadas, eso se llama desorden, no gobernanza”, criticó el dirigente.

En respuesta a la acusación del presidente Abinader sobre presunta desinformación de la oposición, Caamaño defendió la veracidad de sus denuncias y recordó que también han sido respaldadas por gremios médicos y asociaciones de prestadores de salud.

“Aquí nadie miente, señor presidente. Esto lo dicen el Colegio Médico Dominicano, lo dicen las clínicas, lo dicen hasta las cifras de la propia SISALRIL. Lo que usted no puede hacer es tapar el sol con un dedo”, agregó.

Caamaño instó al Gobierno a “cuidar” Senasa y al sistema de seguridad social en su conjunto, sin vulnerar la ley ni hipotecar la estabilidad de la salud pública dominicana.

“Parece que el presidente cree que el sistema se creó en el 2020. Él no puede dejar caer ni a Senasa ni al sistema. Lo que estamos diciendo, ojo, es que el sistema no anda bien”, finalizó.