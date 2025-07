El partido Fuerza del Pueblo (FP), fue fundado el 17 de octubre de 2019 bajo el liderazgo del expresidente, Doctor Leonel Fernández. En honor a la verdad, es la organización política en donde hasta al momento de la redacción del presente análisis ha tenido menos crisis internas.

Junto a varias connotadas figuras y luego de la jugada que en su contra les hicieran en su antigua organización (PLD) para favorecer a Gonzalo Castillo, quien en ese momento era el precandidato del anillo palaciego y de su mentor Danilo Medina, el llamado “León” de la política dominicana y a través de negociaciones con la dirigencia del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), les dieron forma a lo que hoy se conoce como la Fuerza del Pueblo.

En las estadísticas electorales de los comicios del 2020 y del 2024, este partido ha ido creciendo de manera exponencial, algo que los oficialistas deben de estudiar con sumo cuidado, y sobre todo, con la inteligencia política que demandan estos nuevos tiempos.

Para nadie es un secreto, que al contar este partido con un equipo de finos estrategas de la política y de otras ramas científicas de nuestra sociedad, la FP se ha sabido “colar” dentro del imaginario colectivo, en donde y pese a las constantes campañas de descréditos que se iniciaron amparadas en el deseo de perpetuidad de sus antiguos compañeros peledeistas, y en donde a través de una estrategia mediática muy bien orquestada, supieron en su momento llevar el mensaje hasta una población que cautiva por mentes maestras de la comunicación, y que además trayendo a personas desde otras latitudes para continuar la siembra que germinó en su momento frutos del odios hacia el exmandatario, hoy por hoy (repetimos) y pese a todo lo anteriormente expuesto y algo más, este partido es la principal fuerza de la oposición de cara a los comicios del 28. Eso no se puede negar.

Como analista del acontecer político nacional, uno puede estar o no de acuerdo con el expresidente Fernández Reyna en sus planteamientos, pero si una cosa tiene este citado dirigente político, es que tiene un peso intelectual no sólo para el país, sino para toda Latinoamérica, algo que en su momento ha sido elogiado por importantes figuras del jet set de la política mundial, y que de manera inteligente los oficialistas deben de tomar muy en serio para sus planificaciones estratégicas vía su mantenimiento en el poder más allá del 28.

Siempre que hemos podido y a través de nuestras intervenciones de cada viernes en este espacio, les hemos venido diciendo, que el gobernante PRM debe saber hilar cada paso a dar en la consecución de su boleta presidencial.

Los perremeistas deben de unificar criterios en cuanto temas que son muy puntuales dentro de la agenda del debate nacional, y sobre todo, hilar con extremada maestría cada paso a dar, pues bajo la influencia de un liderazgo colegiado como es el oficialista, contrario a un liderazgo unificado que tiene la FP, los primeros que deben de hacer, es “rasgarse sus vestiduras”, y a lo interno tomarse los vitamínicos necesarios para presentar una figura que con la magia del consenso y la bendición del Presidente Luis Abinader, estos puedan competir con un león que tras la reconquista del poder no está jugando.

Ahora bien, con esto no estamos diciendo que el candidato Fernández Reyna vaya a ganar o no las elecciones venideras, no, estamos diciendo que es la principal opción de la oposición al oficialista PRM, y que, en ninguna manera se puede subestimar a un líder que ha pasado por el poder, y como tal, bien podría contar con el apoyo de ciertos sectores nacionales, que aunque no estén haciendo muchos ruidos, estos podrían tener ciertas incidencias a la hora de que el país vaya a las urnas, y cuando digo sectores, no solo nos referimos a los internos, también a los externos o los llamado internacionales.

Mal harían los oficialistas no reconocer por la amenaza que en estos momentos atraviesan. Otra cosa, hemos estado observando y de esto también hemos escrito, que algunos hasta se están emborrachando de un poder que desde nuestra óptica, no es cuadrado, sino circular.

DATOS

En las elecciones 2020 la candidatura presidencial de Fernández y la FP obtuvo 233,538 votos, un 5.69%, mientras que en las del 2024 esta entidad fue beneficiada con 1,250,404 votos, para un 28.84 por ciento.