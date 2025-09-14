Fuerza del Pueblo realiza elecciones internas: todo transcurre con calma y organización

Fuerza del Pueblo realiza elecciones internas: todo transcurre con calma y organización

Foto: José Francisco

Con total calma y masiva asistencia de sus dirigentes, la Fuerza del Pueblo (FP) celebra este domingo sus elecciones internas para escoger a 10 nuevos miembros de la Dirección Política, el máximo órgano de dirección de la organización.

El proceso electoral inició a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde en dos recintos habilitados en la capital: la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en la calle Benito Monción No. 253 de Gascue, y la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo.

La jornada está bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional Electoral (CNE), presidida por Henry Merán.

De acuerdo con lo observado en las primeras horas, el proceso se ha llevado a cabo con total organización, reflejando un ambiente de orden y disciplina entre los miembros de la Dirección Central convocados a participar en estas votaciones internas.

El presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, tiene previsto ejercer su derecho al voto a las 11:30 de la mañana en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.

A continuación algunas fotos de nuestra fotógrafo José Francisco:

Alberto Tavárez se inscribe como candidato a la Dirección Política de Fuerza del Pueblo
