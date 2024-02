SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo, calificó el discurso del presidente-candidato, Luis Ainader, como una pieza de ficción desconectada a la realidad que vive el pueblo dominicano. La Dirección Política del partido liderado por Leonel Fernández, aseguró, además, que la intervención de Abinader ante la Asamblea Nacional, fue una actividad de tergiversación.

“Fue un desafío a la inteligencia de la nación”, señaló el secretario de Asunto Económicos de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, quien actuó como vocero de la organización en una conferencia de prensa.

A continuación el documento leído por el miembro de la Dirección Política de la FP:

Después de un análisis exhaustivo del discurso del presidente Luis Abinader, pronunciado hoy 27 de febrero del 2024, la Fuerza del Pueblo considera que fue una pieza de ficción desconectada de la pesadilla que vive la mayoría del pueblo dominicano, un acto de tergiversación de la realidad y un desafío a la inteligencia de la nación.



A pesar de que el Presidente resalta un crecimiento económico sostenido, los datos reflejan una disminución progresiva: el rebote estadístico del 12.1% en 2021, seguido por un 4.7% en 2022, y descendiendo a apenas un 2.4% en 2023.



Esta última cifra de 2.4%, que el Presidente no mencionó, que parece avergonzado, solo se ha producido en períodos de grandes crisis. Y nos posiciona por debajo del crecimiento de todos los países de Centroamérica, una región en la que históricamente compartíamos liderazgo económico con Panamá.

Luis Abinader presentó este martes la última rendición de cuentas de este mandato. FOTO FUENTE EXTERNA

El Presidente mencionó el aumento de las reservas internacionales, sin reconocer que este es un resultado directo del incremento del endeudamiento externo, que ha superado los 26 mil millones de dólares en los últimos tres años, marcando al actual gobierno como el que más se ha endeudado desde la fundación de la República.



El presidente nos quiso vender su lucha contra la corrupción, lo que tal vez debió haber explicado la falta de acción legal posterior a la más de 50 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República con irregularidades y a los más de 20 funcionarios destituidos, las cuales no han derivado en sometimientos judiciales significativos.



El Gobierno habla de disciplina fiscal, lo cual no explica la solicitud de préstamos por 25 mil millones a la banca privada, destinados a ser pagados por futuras administraciones para financiar al Gobierno.



El deterioro fiscal se manifiesta en que, sólo en los primeros 50 días de este año, el gasto corriente ha superado en 102 veces los ingresos recibidos en el mismo periodo, evidenciando una gestión fiscal insostenible y un uso irracional de los recursos.



La ampliación del apoyo social y la distribución de bonos, particularmente en periodos cercanos a eventos electorales, sugiere una estrategia de coacción electoral más que un plan de asistencia social sostenible, no se explica que a cuatro meses de finalizar el año escolar se estén otorgando bonos escolares, como también el hecho de que el bono de navidad se extendiera hasta junio, coincidiendo con el ciclo electoral.

A pesar de las afirmaciones de reducción de la pobreza monetaria, la realidad muestra que una gran parte de la población aún enfrenta dificultades significativas para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación. El ingreso de los dominicanos no les da ni para cubrir el 70% de la canasta básica familiar Y producto de eso se endeudan para comer o tienen que saltarse una o dos comidas.



El presidente nos dijo que el salario mínimo en la República Dominicana era el séptimo de América Latina y según Bloomberg somos el tercer país con los salarios más bajos. Solo por encima de Argentina y Venezuela



Las crisis enfrentadas por el sector agropecuario denotan un desconocimiento de esa realidad por parte del Presidente de la República. El sector porcicultor está quebrado y los ganaderos y avicultores están desesperados por una política irracional de importaciones.



El Presidente habló de los plátanos. No debió hacerlo. El pueblo ha tenido que soportar un aumento del 100% del precio del plátano.

Dirigentes de la Fuerza del Pueblo durante la rueda de prensa de este martes. FOTO FUENTE EXTERNA





La ausencia de avances significativos en proyectos de infraestructura crítica es notable, especialmente en obras prometidas por más de cuatro veces como las circunvalaciones de Baní, Navarrete, San Francisco de Macorís y los Alcarrizos; la carretera Barahona-Enriquillo y el aeropuerto de Pedernales; la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el Oeste; la entrada a Samaná; la entrada a La Romana; y los hospitales San Vicente de Paul y el Hospital Dr. Rafael A. Musa).



El Presidente tiene cuatro años, desde su toma de posesión, repitiendo que va a hacer la autopista del Ámbar y todavía no da ni el primer picazo. ni del Silicon Valley de Puerto Plata, ni del Malecón de Nagua, ni de las entradas de Samaná y la Romana. Y de muchas obras que, en estos tres años y medio, no ha hecho o están a media.



Lo que no nos sorprende es que el presidente haya dedicado muy poco tiempo a referirse a sus tres grandes proyectos, La presa de Montegrande, el Muro fronterizo inteligente y el puerto de Cabo Rojo, Tres monumentos a la ineficiencia.



Inauguró Monte Grande, y una semana después la presidenta del Banco Centroamericano de integración económica que son los que está financiando la obra, señaló que esa obra no se termina si no hasta el 2027. Lo que hicieron fue un bulto.



Inauguró Cabo Rojo. Sucede que una semana después de haber llegado un crucero, el agua se llevó la conexión entre la tierra y la obra realizada, bajo el argumento de que eso se hizo de manera provisional y que no conocían de esas mareas.



En cuanto al muro inteligente Inauguró 2.7 km de los 164 km que dijo que construiría, es decir faltan 61 inauguraciones, y lo que es peor, que lo que se ha hecho no es ni muro ni es inteligente, y que con un alicate puede cortarse la verja colocada allí.



Esta administración había prometido 2 mil megawatts de generación térmica, y sucede que hasta la fecha en los tres años y medios solo se han instalado 368 y el año pasado no se instaló ni un solo, lo que, sí es histórico que las pérdidas de este sector en distribución han ascendido en un 42 por ciento, apareciendo de nuevo los apagones y la mala calidad de los servicios ofrecidos.



El presidente quiere presentar cifras sobre seguridad ciudadana, y la verdad que esto nos espanta, e, los barrios los niveles de criminalidad han aumentado a niveles estratosféricos. Hoy en día los padres nos acostamos preocupados si nuestros hijos están en la calle y si van a retornar a las casas.



El nivel de inseguridad es tan grande, que quien se supone haber sido el gurú de la defensa ciudadana, no se le renovó el contrato, lo cual indica el fracaso total de ese proyecto.



En materia de educación, el Presidente celebra como una gran hazaña que saliéramos del último lugar en la prueba PISA, colocándonos en el número 79 de 81 Países, solo por encima de Camboya y de Paraguay. De hazaña, no estamos orgullosos, por el contrario, nos duele saber que el 62% de los niños a diez años de edad, no comprende lo que leen. El Presidente debe de saber que actualmente lo que prevalece en la educación es una crisis de enseñanza y aprendizaje.