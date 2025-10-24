El Ministerio de Defensa (MIDE) informó que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana se encuentran en máximo nivel de alistamiento ante los efectos ocasionados por el paso de la tormenta tropical Melissa, con unidades especializadas y personal dispuesto para ejecutar operaciones de búsqueda, rescate, evacuación y asistencia humanitaria en cualquier punto del territorio nacional.

En cumplimiento de su misión de salvaguardar la vida humana y proteger a la población, el MIDE dispuso la activación de unidades de respuesta rápida del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como del Cuerpo Especializado para la Seguridad y Mitigación de Desastres (CESMED), institución preparada para coordinar acciones interinstitucionales con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y demás organismos del Estado.

El personal militar de las tres instituciones castrenses se mantiene acuartelado y en estado de alerta, con tropas dispuestas para desplegarse en apoyo a las comunidades que pudieran resultar afectadas por las lluvias y vientos asociados al fenómeno.

Fuerza Aérea: Capacidad estratégica para rescate y transporte humanitario

Como parte esencial de esta capacidad operativa, la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) ha dispuesto el alistamiento de su flota aérea, integrada por aeronaves de ala rotatoria y fija, entre las que destacan los helicópteros AgustaWestland AW169, aeronaves modernas de alto rendimiento, dotadas de aviónica avanzada, cabinas amplias y configuraciones especiales para transporte de pacientes, personal médico y suministros críticos.

Estas aeronaves permiten ejecutar misiones de rescate, evacuación médica y transporte aéreo de emergencia, incluso en condiciones meteorológicas adversas o en terrenos de difícil acceso.

La flota en disponibilidad incluye además helicópteros Bell UH-1H II, UH-1H, OH-58 Kiowa y aviones CASA C-212 Aviocar y Gran Caravan EX208B, todos listos para operaciones de apoyo humanitario, transporte de personal, evaluación de daños y distribución de suministros esenciales en zonas vulnerables.

También leer: Tormenta tropical Melissa

Compromiso permanente con la nación

El Ministerio de Defensa reiteró que las Fuerzas Armadas mantienen su compromiso inquebrantable con la protección de la vida y los bienes de los dominicanos, actuando con eficiencia, disciplina y solidaridad cada vez que el país enfrenta situaciones de emergencia o desastres naturales.

Con estas acciones, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana reafirman su rol esencial como garantes de la seguridad, la asistencia humanitaria y la defensa de la nación, siempre “al servicio de la patria y del pueblo dominicano.”