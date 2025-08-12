Fulgencio Severino: “La salud es un desastre y la seguridad social, peor”

Fulgencio Severino: “La salud es un desastre y la seguridad social, peor”

Doctor Fulgencio Severino

El doctor Fulgencio Severino, reconocido especialista en salud pública y seguridad social, denunció que el sistema sanitario dominicano se ha orientado excesivamente hacia la gestión privada, dejando en situación de vulnerabilidad a quienes no cuentan con seguro médico ni documentos de identidad.

Durante su participación en el programa Uno + Uno de Teleantillas, Severino afirmó que “la salud es un desastre y en seguridad social peor todavía”, señalando que cerca del 5% de la población dominicana no tiene acceso a protección social por carecer de papeles, incluyendo a ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Como ejemplo, mencionó el caso de una paciente venezolana que, a pesar de haber sido dada de alta, permanece hospitalizada porque no puede pagar la factura médica debido a la falta de seguro.

“Aquí los centros se han orientado mucho a la gestión privada. Casi todos los hospitales están en autogestión”, expresó Severino, criticando el modelo que prioriza el cobro por servicios sobre el acceso universal a la salud.

También cuestionó la falta de continuidad en las mejoras hospitalarias y comparó el comportamiento del sistema con el de los crustáceos: “Se hacen cosas presionadas por los médicos y luego se paraliza para ocultar otras”.

Críticas al modelo de seguridad social

Severino ha sido un crítico constante del sistema de pensiones y seguridad social vigente, basado en la Ley 87-01. En diversos foros ha calificado el modelo como “infuncional”, con tasas de reemplazo que apenas alcanzan el 22% del salario previo al retiro.

Propone una transformación estructural hacia un sistema solidario de reparto, con pensiones universales y cobertura médica gratuita, eliminando las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las ARS privadas.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Sistema de salud mental en República Dominicana «está en involución»
Sistema de salud mental en República Dominicana «está en involución»
12 agosto, 2025
Fulgencio Severino: “La salud es un desastre y la seguridad social, peor”
Fulgencio Severino: “La salud es un desastre y la seguridad social, peor”
12 agosto, 2025
En República Dominicana no se ha confirmado presencia de «bacteria carnívora», dice Salud Pública
En República Dominicana no se ha confirmado presencia de «bacteria carnívora», dice Salud Pública
12 agosto, 2025
La gracia de vivir
La gracia de vivir
12 agosto, 2025
Senado dominicano priorizará leyes clave en nueva legislatura: Reforma Laboral, seguridad social y más
Senado dominicano priorizará leyes clave en nueva legislatura: Reforma Laboral, seguridad social y más
7 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Incienso encubridor

Incienso encubridor

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

La moniliasis del cacao

La moniliasis del cacao

Límites saludables: prevención y autocuidado

Límites saludables: prevención y autocuidado

El “raro” poder de las “tierras raras”

El “raro” poder de las “tierras raras”

El servidor público en República Dominicana

El servidor público en República Dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo