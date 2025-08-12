Fulgencio Severino: “La salud es un desastre y la seguridad social, peor”

El doctor Fulgencio Severino, reconocido especialista en salud pública y seguridad social, denunció que el sistema sanitario dominicano se ha orientado excesivamente hacia la gestión privada, dejando en situación de vulnerabilidad a quienes no cuentan con seguro médico ni documentos de identidad.

Durante su participación en el programa Uno + Uno de Teleantillas, Severino afirmó que “la salud es un desastre y en seguridad social peor todavía”, señalando que cerca del 5% de la población dominicana no tiene acceso a protección social por carecer de papeles, incluyendo a ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Como ejemplo, mencionó el caso de una paciente venezolana que, a pesar de haber sido dada de alta, permanece hospitalizada porque no puede pagar la factura médica debido a la falta de seguro.

“Aquí los centros se han orientado mucho a la gestión privada. Casi todos los hospitales están en autogestión”, expresó Severino, criticando el modelo que prioriza el cobro por servicios sobre el acceso universal a la salud.

También cuestionó la falta de continuidad en las mejoras hospitalarias y comparó el comportamiento del sistema con el de los crustáceos: “Se hacen cosas presionadas por los médicos y luego se paraliza para ocultar otras”.

Críticas al modelo de seguridad social

Severino ha sido un crítico constante del sistema de pensiones y seguridad social vigente, basado en la Ley 87-01. En diversos foros ha calificado el modelo como “infuncional”, con tasas de reemplazo que apenas alcanzan el 22% del salario previo al retiro.

Propone una transformación estructural hacia un sistema solidario de reparto, con pensiones universales y cobertura médica gratuita, eliminando las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las ARS privadas.