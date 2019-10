Funcionarios defienden JCE y deploran actitud de Fernández

Cuatro funcionarios y altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) defendieron ayer la transparencia del proceso de primarias internas simultáneas y el rol de la Junta Central Electoral (JCE), y advirtieron el peligro que representa para las elecciones generales del 2020 los intentos de Leonel Fernández por quitarle legitimidad al órgano de comicios.

José Ramón Peralta, Flavio Darío Espinal, Monchy Fadul y Francisco Javier García, quienes hablaron por separado, coincidieron en que el proceso de elección interna que da como ganador de la candidatura presidencial del partido oficialista a Gonzalo Castillo, fue “ bueno y válido, transparente”, y llamaron a respetar los resultados.

Peralta, quien es el ministro administrativo de la Presidencia, lamentó el “pataleo” del precandidato presidencial Fernández, y deploró que siendo éste una figura con una historia importante en el país, “le mintiera al pueblo dominicano” al decir que se alteraron los resultados de las primarias sin presentar pruebas.

Afirmó que las primarias abiertas sirvieron para demostrar la fortaleza del PLD que cumplirá 16 años en el poder, “y no puede permitir que nadie le dañe la posibilidad de mantenerse en el poder para el beneficio del pueblo dominicano”.

Afirmó que Castillo ganó en 24 provincias y Fernández en ocho, lo que demuestra que “Gonzalo Castillo no tiene tasa de rechazo y es el candidato potencial para nosotros (PLD) ganar las elecciones (del 2020) sin ninguna duda”.

Espinal exhorta. El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo afirmó que él no ha visto evidencia de fraude, sino un proceso de primarias “diáfano, muy ágil y bien concebido”, y valoró la disposición que en todo momento ha tenido la JCE “de darle la cara” a la ciudadanía y a la opinión pública sobre la transparencia del mismo.

“La Junta Central Electoral fue muy oportuna e inteligente al recibir la denuncia de la otra facción del PLD que alega un supuesto fraude, porque en la democracia dominicana los conflictos se resuelven a través de las vías institucionales no por vías de hechos”, dijo.

Agregó que la estabilidad política, institucional y económica que ha construido el país debe preservarse por encima de todo, y que el diferendo en torno a las primarias del PLD no debe impactar la economía dominicana.

“La vida institucional y la sociedad en general deben fluir y continuar con su curso normal. Para eso es bueno que cada quien ponga su granito de arena y juegue su papel, y que ese entorno de estabilidad y crecimiento y confianza se mantenga”. dijo Espinal.

Preocupación de Fadul. Al ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul lo que más le preocupa es que el sector de Fernández trate de invalidar a la JCE quitándole legitimidad, afirmando que eso “es peligroso frente a las elecciones nacionales, congresionales y municipales de febrero y mayo”.

Resaltó que nadie cuestionó el sistema antes del proceso ni hubo impugnaciones en ninguna mesa cuando la JCE hizo el conteo manual del 20% de los votos “salvo después de la derrota”.

Es penoso. El ministro de Turismo, Francisco Javier García, consideró penoso que sea el presidente de un partido democrático como el PLD, quien esté tratando de “dañar un proceso cívico como las primarias simultáneas donde votaron alrededor de 2 millones de ciudadanos”.

Las declaraciones de los 4 fueron dadas en notas.

Fracisco Javier García

La victoria de Gonzalo fue una victoria limpia y transparente. Por eso es muy penoso que ahora el equipo del compañero Leonel tenga una campaña de descrédito contra la JCE”