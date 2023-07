El ministro de Administración Pública y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Darío Castillo Lugo, aseguró este jueves que esa organización política respetará las leyes electorales y los funcionarios tomarán licencia para dedicarse sus aspiraciones políticas.

El titular del MAP aseguró que desde ya trabajan esas licencias y se harán cumplir las normativas, en medio de la precampaña que inició el pasado 2 de julio.

Al ser entrevistado en el programa Uno Más Uno, por los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullón, Castillo Lugo indicó que en los próximos días estarán anunciando cuales son esos funcionarios que tomaran vacancia.

“Se va cumplir y próximamente vamos a anunciar, porque aunque la ley (20-23 sobre Régimen Electoral), tiene una carencia, sin embargo, vamos a ampliar en el poder Ejecutivo vamos a ampliar y próximamente vamos a anunciar que vamos a hacer ese sentido”, indicó el funcionario.

Asimismo, indicó que el PRM trabaja para presentar sus candidaturas conforme a la Ley, por lo que ya tiene sus metodologías definidas para la campaña interna del próximo 1 de octubre, que serán primarias cerradas, encuestas y convención de delegados

Resaltó el caso de municipios como Santo Domingo Este y Oeste, donde la metodología será mediante primarias, lo mismo que sucederá a nivel presidencial.

Sin registro oficial de empleados públicos

En otro orden, al ser cuestionado sobre la empleomanía que labora en el Estado, el funcionario señaló que desde hace años se trabaja en la actualización de la nómina pública, pero hasta el momento no se conoce cuál es el número exacto de servidores públicos.

Esto debido a que algunas instituciones no pasan sus nóminas por los controles de fiscalización, en violación a las leyes, aunque asegura, trabajan para regularizar esta práctica.

Darío Castillo Lugo

“Aunque la ley 105-13 sobre Regulación Salarial lo establece, todavía el MAP no ha podido consolidar una nómina pública, estamos haciendo un esfuerzo porque son 20 años de atraso en ese sentido que estamos tratando de corregir. No es fácil porque hay instituciones que no pasan sus nóminas por el SASP (Sistema de Administración de Servidores Públicos), ni la Contraloría”, indicó el ministro.