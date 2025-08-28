Fundación Corripio anuncia la XV edición de los Premios Fundación Corripio 2025

La Fundación Corripio Inc., llevará a cabo la XV edición de los Premios Fundación Corripio, un galardón que reconoce la trayectoria de personalidades sobresalientes e instituciones que contribuyen al desarrollo cultural y social de la República Dominicana. Los premios se otorgan en diversas categorías, evaluados por distintos jurados especializados.

Los galardonados este 2025 han sido:

Dr. Milton Ray Guevara, Premio Fundación Corripio en Ciencias Sociales y Jurídicas, Categoría «Derecho Constitucional», por su fecunda trayectoria durante más de cuatro décadas de ejercicio profesional en el ámbito constitucional y académico, formador de un amplio discipulado en materia jurídica, su destacada producción intelectual y sus aportes en los procesos de reforma que dieron origen al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Constitución de 2010 y su legado como primer presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

Dr. Jorge Gerardo Marte Báez, Premio Fundación Corripio en Ciencias Naturales y de la Salud, Categoría «Neumología», por su excelente ejercicio profesional y académico al servicio de la medicina dominicana, especialmente en el área de neumología y de medicina interna, conjugando excelencia clínica y admirable liderazgo en la formación de nuevas generaciones de profesionales de la salud. Consagrado Maestro de la Medicina, acreditado nacional e internacionalmente, tanto en Estados Unidos como en Europa por prestigiosas universidades e instituciones académicas.

Edmundo Poy Premio Fundación Corripio en Arte, Categoría «Danza Contemporánea», por ser creador, gestor y propulsor de la danza contemporánea en nuestro país. Por su dilatada experiencia como bailarín y coreógrafo de varias generaciones, propiciando fecundos encuentros entre jóvenes artistas de la danza. Por ser iniciador del Festival de Encuentro de Danza Contemporánea, y haber colocado a notables intérpretes locales junto a brillantes figuras de nivel internacional.

José Jairon Severino Duarte, Premio Fundación Corripio en Comunicación, Categoría «Periodismo Económico», por su sólida formación en economía y negocios, su profesionalidad y consistente trayectoria en medios especializados donde ha sido director-fundador, y por haberse desarrollado en los nuevos lenguajes de las plataformas digitales.

Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), Premio Familia Corripio Alonso, por brindar un servicio integral de alta calidad en la evaluación, diagnóstico y tratamiento terapéutico a niños y niñas hasta los doce años de edad con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral, con el objetivo de ayudarles a alcanzar el máximo desarrollo de sus potencialidades y facilitar su efectiva integración educativa y social.

El anuncio de los galardonados para los Premios Fundación Corripio 2025, fue realizado por la Sra. Ana Corripio de Barceló, miembro de Fundación Corripio, Inc. en la sala Manuel Rueda de dicha institución y contó con la presencia del Sr. José Luis Corripio Estrada, Presidente de la Fundación Corripio, José Alcántara Almánzar y Juan Daniel Balcácer, asesores de la Fundación Corripio y distinguidas personalidades de la vida nacional, quienes actuaron como jurados en la selección de los galardonados. Ellos son:

Doctores Iván González Vidal e Igor Bassa Kury, Jurados del Premio en Ciencias Naturales y de la Salud, categoría: Neumología.

Licenciados José Chez Checo y Héctor Luis Martínez, jurados del Premio en Ciencias Sociales y Jurídicas, categoría: Derecho Constitucional.

Señores Carlos Veitía, director artístico y general del Teatro Nacional, y Josefina Miniño, maestra y bailarina profesional, jurados del Premio en Arte, categoría: Danza Contemporánea.

Señoras Inés Aizpún, periodista y Emilia Pereyra, periodista y escritora, jurados del Premio en Comunicación, categoría: Periodismo Económico.

El Premio Familia Corripio Alonso es otorgado a discreción de la Familia Corripio Alonso, por lo que no está sujeto a las bases del certamen.

La categoría de los Premios Familia Corripio Alonso fue creada en el 2015 con el objetivo de reconocer a instituciones sin fines de lucro que trabajan con niños, jóvenes y adultos en situaciones de vulnerabilidad, o en pro de un bien social común.

La primera entrega de los Premios Fundación Corripio fue realizada en el año 2007. Desde entonces, los premios se han entregado anualmente para honrar a quienes, con sus esfuerzos y logros, enaltecen la cultura y el país.

En el año 2017, La Fundación Corripio otorgó 100 premios a instituciones en los campos de salud, educación, deportes y cultura con motivo a la conmemoración del centenario de la llegada de la familia Corripio a la República Dominicana.

Cada galardonado recibe una estatuilla alusiva, un diploma y una dotación de un millón de pesos dominicanos.

El acto de premiación se llevará a cabo el martes 18 de noviembre de 2025, a las 7:00 p.m. en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La Fundación Corripio Inc. se enorgullece de continuar esta tradición de reconocimiento y celebración de los dominicanos que contribuyen de manera significativa al bienestar y la cultura del país.