Fundación Corripio entrega Premio Nacional de Literatura 2025 a Efraín Castillo

La Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura entregaron el Premio Nacional de Literatura 2025, al escritor Efraim Castillo, por su larga y fecunda trayectoria literaria como miembro de la Generación del 60, en narrativa, poesía, dramaturgia, crítica de arte, y sus indiscutibles contribuciones al quehacer intelectual desde la prensa escrita, donde permanece activo.

Este reconocimiento es otorgado por la labor literaria de toda una vida, con un diploma emitido y firmado por el Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo Sanz, y el presidente de la Fundación Corripio, José Luís Corripio Estrada y una dotación de dos millones de pesos.

El ministro de Cultura, expresó en su discurso que es un honor “reconocer a un escritor que ha sabido plasmar en sus obras la esencia de nuestra identidad y los desafíos de nuestro tiempo”.

Puede leer: Los lectores del ático, el teatro de Efraím Castillo

Salcedo indicó que Castillo “se ha caracterizado por su profundidad, originalidad y compromiso con la realidad social. Ha abordado temas fundamentales como el poder, la justicia social, la migración, la memoria, la creación, el paso del tiempo. En cada una de sus obras, Efraim Castillo nos muestra su capacidad para crear personajes memorables, para construir tramas y utilizar el lenguaje de manera exquisita y efectiva”.

En sus palabras, Castillo expresó que desde su infancia “al narrar algo, inventaba historias y me hacía cómplice de lo narrado, porque narrando me convertía en Superman, en Mandrake El Mago, y podía cabalgar sobre el caballo del Fantasma o hacerme invisible a pleno día…Narrando, debo confesarlo, me transformaba en otro, en el sujeto de lo narrado y podía combatir las injusticias del mundo, porque sospechaba que el país estaba plagado, tal como hoy, no sólo de injusticias, sino de prepotencias, de presunciones, de odios y crímenes. Para mí, narrar era ser libre, ser héroe y antihéroe”, aseguró Castillo.

Efraím Castillo

Efraim Castillo nació en Santo Domingo el 30 de octubre de 1940. Narrador, dramaturgo, publicitario, crítico de cine y literatura. Ha ejercido exitosa y simultáneamente las carreras de publicitario y escritor. Su presencia en las letras nacionales se inició en la década crucial de los sesenta, cuando numerosos jóvenes universitarios que andando el tiempo se convertirían en artistas y escritores representativos de su generación, se enfrentaron a las viejas estructuras de pensamiento con nuevas propuestas estéticas y literarias. Su obra, siempre provocativa e innovadora, es un intento de interpretación de la vida urbana contemporánea; una auscultación inmisericorde de la idiosincrasia nacional desde la ominosa etapa de la dictadura trujillista hasta nuestros días. En sus novelas y cuentos encontramos una penetrante mirada con la que intenta conjurar nuestras miserias.

Efraím Castillo

Fue galardonado en los concursos que organizaba el grupo La Máscara en los años 60, primero con el cuento «Consígueme La náusea», Matilde (1967) y luego con «Inti Huamán o Eva again» (1968). En las décadas de los 70, 80 y 90 fue galardonado repetidas veces en los premios de Casa de Teatro y otras agrupaciones culturales. Ha obtenido el Premio Nacional de Novela en dos ocasiones, en 1982 con «Currículum (El síndrome de la visa)», y en el 1999 con «El personero». También obtuvo el Premio Nacional de Cuento en el 2001 con «Los ecos tardíos» y el Premio Nacional de Teatro en el 2003 con «Los inventores del monstruo» y en 2016 con «Los coberos del reino».

Puede leer: Escritor Efraím Castillo es elegido “Premio Nacional de Literatura”

Según consta en el Decreto No. 72-18 el Premio Nacional de Literatura cuenta con el jurado a los rectores de las siguientes universidades: Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; Miguel Fiallo Calderón rector de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña; José Altagracia Hazim Torres, rector de la Universidad Central de Este; José Luis de la Cruz Sosa, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, Julio Sánchez Maríñez, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, conjuntamente con Roberto Ángel Salcedo Sanz, ministro de Cultura, Bruno Rosario Candelier, Director de la Academia Dominicana de la Lengua y un representante de la Fundación Corripio.