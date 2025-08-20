Fundación E-Libertad y Gala Media Group realizan encuentro con líderes latinoamericanas

Fundación E-Libertad y Gala Media Group realizan encuentro con líderes latinoamericanas

de izq a der: José Miguel Bonetti, Gabriela Avendaño, Orlando Jorge Villegas, Lucia Jaramillo y Persio Maldonado

La Fundación E-Libertad, presidida por Orlando Jorge Villegas, celebró un encuentro con Lucía Jaramillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Ecuador y Gabriela Avendaño, asesora digital del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, conjuntamente con Ruddy de los Santos, presidente de GALA Media Group, junto a empresarios y líderes nacionales.

Durante el encuentro, compartieron ideas y se analizó la realidad política, económica y social de la región latinoamericana.

La asambleísta Jaramillo destacó la importancia de la participación de los jóvenes en espacios políticos y de tomas de decisiones, de confiar en su potencial y abrirles espacios para incidir activamente en la construcción de políticas públicas y estrategias de desarrollo.

Por su parte, Avendaño compartió anécdotas y estrategias de las principales tendencias de comunicación política que están teniendo éxito en esta época, así como de los retos que existen en el ámbito de la comunicación.

WhatsApp Image 2025 08 20 at 4.24.17 PM

“Este tipo de encuentros es una de las acciones que nos interesa desarrollar desde la Fundación E-Libertad, en la líderes puedan compartir ideas con la nueva generación de empresarios, políticos y comunicadores dominicanos”, expresó Orlando Jorge Villegas, presidente de la fundación, quien también agradeció a Ruddy De los Santos por hacer posible dicho encuentro.

El evento contó con la presencia del empresario José Miguel Bonetti, vicepresidente ejecutivo del Grupo SID y Persio Maldonado, gerente general de El Nuevo Diario. Así como los directivos de medios Francisco Tavarez, El Demócrata, Mario Dávalos, La Sociedad, Diulka Pérez y Carlos Pérez Tejada, El Avance. También estuvieron presentes los comunicadores Virgilio Feliz, Noelia Hazim, Nilda Alaniz, Julio Alberto Martínez, y Federico Jovine.

WhatsApp Image 2025 08 20 at 4.24.18 PM

Durante el encuentro también participaron los empresarios Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Miguel Suárez, Jean Paul Valdez, Jaime Licairac, Leandro Leonardo, Carlos Salcedo, entre otros.

Digo