  • Hoy
Fundación Ecológica Renacer impulsa jornada de reforestación en Cristo Rey

Esta actividad contó con el apoyo del la Alcaldía del Distrito Nacional

Con el objetivo de promover la protección del medio ambiente y contribuir a la restauración de las áreas verdes urbanas, la Fundación Ecológica Renacer realizó la siembra de 140 árboles de caoba criolla y almácigo en la avenida Paseo de los Reyes Católicos.

Esta siembra contó con el apoyo del coordinador técnico de Gestión Ambiental de la Alcaldía del Distrito Nacional, Francisco Metz, y con la participación de voluntarios, líderes comunitarios, estudiantes y colaboradores de diversas instituciones.

La actividad se desarrolló en el marco del Plan de Arbolado Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, el cual busca sanear la avenida y recuperar espacios que eran utilizados indebidamente, beneficiando a los sectores Cristo Rey y Arroyo Hondo.

“Este plan incluye continuar plantando árboles en lugares en los que la alcaldía ha recuperado espacios y donde ha construido nuevas aceras. En los últimos meses, la Dirección de Gestión Ambiental ha plantado árboles en la Zona Universitaria, Renacimiento, Serrallés, las avenidas 27 de Febrero y San Martín, entre otras”, informó Metz.

Asimismo, Royster Girón, presidente de la Fundación Ecológica Renacer expresó: “Esta jornada de reforestación de plantas de especies endémicas, reafirma nuestro compromiso de contribuir a la recuperación de áreas verdes y fortalecer la conciencia ambiental en la zona.

Anteriormente, las direcciones de Aseo Urbano, Defensoría y Uso de Espacios Públicos, Obras Comunitarias y Tránsito y Movilidad ejecutaron un amplio operativo para sanear la avenida y recuperar espacios que eran utilizados indebidamente.

Digo