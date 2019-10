Entregan becas de medicina a estudiantes meritorios

El presidente de la Junta de Directores de Corinthian Medical IPA Ramón Tallaj Fermín y Monseñor Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, favorecieron a siete estudiantes de escasos recursos para desarrollar sus estudios de medicina en el país.

Los siete estudiantes meritorios, tendrán la oportunidad de obtener sus títulos en el área de la salud en la Universidad Católica de Santo Domingo y la Universidad Pontificia Madre y Maestra (PUCMM), recibiendo, además, una dieta económica que le permita enfocar sus energías en los estudios.

“Esto es lo primero que estamos haciendo, en los Estados Unidos lo hacemos siempre; tenemos una oferta de Raúl Di Blasio de un concierto para seguir ayudando a esa juventud que bien quiere superarse en la carrera de medicina”, dijo Tallaj.

La fundación Dr. Ramón Tallaj realizó una exitosa Gala Pro Fondos, en el hotel JW Marriot, que contó con la participación de Monseñor Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, y quien presidirá la organización en la República Dominicana.

Al evento, también, se dieron cita Monseñor Ghaled Moussa Abdallah Bader, Nuncio Apostólico de la República Dominicana, y el doctor José Joaquín Puello, director médico de Neurocirugía de Cecanot, como orador invitado.

El reputado médico internista, a través de Corinthian IPA, la proveedora de servicios de asistencias médicas más grande de la ciudad de Nueva York, ha aglutinado y ha hecho crecer un grupo de galenos que tratan de proveer excelentes servicios de salud a los residentes de la Gran Manzana.

El Corinthian IPA comenzó a trabajar con 8 médicos y actualmente hay más de mil ofertando servicios a 350 mil pacientes en clínicas privadas donde laboran más de 25 mil personas.

Hace unos días 600 galenos fueron recibidos por el Papa Francisco, en el Vaticano, a través de la organización SOMOS, que dirige Ramón Tallaj, para participar en la conferencia dictada por el líder de la iglesia católica.

La delegación formó parte de una cumbre de atención sanitaria en la ciudad de Roma, en la que el Papa Francisco habló acerca de la importancia de la atención sanitaria.

El simposio titulado ‘Transformative Primary Care: Promoting Health and Well-Being for Displaced, Immigrant and Vulnerable Patients’ (Atención Primaria Transformativa: Promoción de la Salud y el Bienestar de los Pacientes Desplazados, Inmigrantes y Vulnerables) se celebró el 19 y 20 de septiembre y tuvo como enfoque la necesidad de proveer atención sanitaria a personas marginadas por la sociedad y servir a los pacientes que disponen de menos recursos, especialmente las comunidades inmigrantes en cualquier parte del mundo.