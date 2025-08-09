Funeral de William Liriano Soriano: despedida al productor artístico 

  • Hoy
Funeral de William Liriano Soriano: despedida al productor artístico 

Los familiares del destacado productor artístico William Liriano Soriano informaron que sus honras fúnebres se realizan en Capillas Memorial, ubicado en la avenida 27 de Febrero, desde este viernes. Este sábado, el velatorio continúa de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y concluirá con una misa de cuerpo presente a las 11:00 de la mañana.

En un comunicado, sus seres queridos solicitaron que, en lugar de enviar flores, las muestras de cariño se traduzcan en donaciones a la Fundación Pañoleta, entidad que brinda apoyo a pacientes con cáncer y a la que William ofreció respaldo durante su vida.

También puede leer: Jane Etta Pitt, madre de Brad Pitt, fallece a los 84 años

Datos para aportes:
Banco BHD
Cuenta corriente: 1435 953 0019
RNC: 430-141-089

“Agradecemos profundamente las muestras de solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor”, concluye el comunicado.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Funeral de William Liriano Soriano: despedida al productor artístico 
Funeral de William Liriano Soriano: despedida al productor artístico 
9 agosto, 2025
Detalles del velatorio y sepelio de Socorro Castellanos
Detalles del velatorio y sepelio de Socorro Castellanos
12 junio, 2025
Asi despidieron al papa Francisco en su natal Argentina
Asi despidieron al papa Francisco en su natal Argentina
26 abril, 2025
El futuro de la Iglesia Católica:¿Qué corriente dominará tras la muerte del papa Francisco?
El futuro de la Iglesia Católica:¿Qué corriente dominará tras la muerte del papa Francisco?
25 abril, 2025
Todo lo que debes saber sobre el funeral del Papa Francisco
Todo lo que debes saber sobre el funeral del Papa Francisco
25 abril, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 8 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 8 de agosto de 2025

La Página. Viernes 8 de agosto de 2025

La Página. Viernes 8 de agosto de 2025

“El agua es un tesoro que vale más que el oro”

“El agua es un tesoro que vale más que el oro”

La aplicación anticipada de los principios fundamentales del nuevo Código Penal

La aplicación anticipada de los principios fundamentales del nuevo Código Penal

En el banco de espera, pero “no hay cama pa’ tanta gente”

En el banco de espera, pero “no hay cama pa’ tanta gente”

Economía dominicana: sectores clave muestran señales mixtas en el segundo trimestre de 2025

Economía dominicana: sectores clave muestran señales mixtas en el segundo trimestre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo