Funeral de William Liriano Soriano: despedida al productor artístico 

Los familiares del destacado productor artístico William Liriano Soriano informaron que sus honras fúnebres se realizan en Capillas Memorial, ubicado en la avenida 27 de Febrero, desde este viernes. Este sábado, el velatorio continúa de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y concluirá con una misa de cuerpo presente a las 11:00 de la mañana.

En un comunicado, sus seres queridos solicitaron que, en lugar de enviar flores, las muestras de cariño se traduzcan en donaciones a la Fundación Pañoleta, entidad que brinda apoyo a pacientes con cáncer y a la que William ofreció respaldo durante su vida.

También puede leer: Jane Etta Pitt, madre de Brad Pitt, fallece a los 84 años

Datos para aportes:

Banco BHD

Cuenta corriente: 1435 953 0019

RNC: 430-141-089

“Agradecemos profundamente las muestras de solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor”, concluye el comunicado.

