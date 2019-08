Funglode participa en conferencia “Construyendo ciudades y comunidades inclusivas y sostenibles”

Estados Unidos – En ocasión de celebrarse la 68ª conferencia de las Naciones Unidas y la Sociedad Civil que lleva por nombre “Construyendo ciudades y comunidades inclusivas y sostenibles”, La Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) con sede en New York y Washington D. C. que preside el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández , participó en la agenda de los diferentes paneles y exposiciones que ocurrieron en este evento, celebrada del 26 al 28 de agosto, en Salt Lake, ciudad de Utah.

En el panel titulado Infraestructura recilientes e inclusivas, César Fernández, director del Centro de Estudios de Infraestructura y Urbanismo de esta institución, disertó sobre el crecimiento urbanístico y la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitan a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social de las naciones.

La conferencia tuvo como temas centrales, primero: El estudio sobre la búsqueda de soluciones a las complejidades en que se desarrolla el crecimiento urbano, combate a la pobreza y la vivienda inadecuada, el hambre y los problemas de salud, la falta de agua potable, la energía, la degradación ambiental y el cambio climático, así como los problemas de infraestructura, del transporte, la migración, la violencia y la desigualdad de género.

Segundo: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles para el año 2030.

Por su parte, Yamile Eusebio, directora de (GFDD) con sede en New York, participó en la organización de los paneles, de igual modo informó a los presentes acerca del apoyo que por años viene dando la institución para que esta conferencia cada vez sea más exitosa e incluyente.

Cabe resaltar que esta conferencia es organizada cada año por las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), su objetivo principal consiste en luchar por un mundo más justo e igualitario, donde la equidad e inclusión social sea tema de agenda por todas las naciones del mundo.

A la presentación asistieron: Líderes de diversos países y representantes de la sociedad civil, entidades de las Naciones Unidas, del ámbito académico, de grupos religiosos, así como representantes del sector privado y jóvenes de todo el mundo.