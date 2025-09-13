Fusión del tabaco de China con el de RD eleva la competitividad internacional

Santiago.- Con la fusión del tabaco chino y las técnicas de producción dominicanas se crea una nueva etapa de colaboración internacional entre China y la República Dominicana. La introducción del tabaco de cigarro asiático a una fábrica de Villa González genera cigarros con sabores únicos, mayor consistencia y una diferenciación más fuerte en el mercado.

Este proyecto no solo acelera la internacionalización de nuevas marcas de cigarros, aportando un aire fresco a la industria mundial del tabaco, sino que también consolida aún más la posición de la República Dominicana como líder en la fabricación de cigarros premium a nivel global.

Bob López, gerente general de Dominican Tobacco International Ceiba, dijo que esta colaboración “refleja nuestro compromiso compartido con el progreso, respetando al mismo tiempo la tradición. “Unir la artesanía dominicana con el tabaco de cigarro chino, estamos creando oportunidades, que no solo elevan la competitividad internacional de la industria, sino que también enriquecen la diversidad de estilos y técnicas de producción en la región de Villa González”, indicó.

Explicó que la colaboración combina décadas de experiencia dominicana en la producción de cigarros con los nuevos tabacos chinos suministrados por socios como Sichuan Tobacco, la Base de Cigarros de Danzhou en Hainan y Tianhe Company.

El resultado es una innovadora gama de cigarros con mayor complejidad, aromas distintivos y una calidad superior.

Villa González, reconocida por su tierra fértil y su herencia tabacalera, se convertirá en un centro de innovación, artesanía y crecimiento económico.

La fábrica se encuentra en una zona franca, lo que garantiza que sus productos puedan exportarse a nivel mundial cumpliendo con los estándares internacionales.

Con infraestructura de última generación y capacidad de producción a gran escala, la fábrica está posicionada para convertirse en un proveedor clave de cigarros premium para los crecientes mercados de Norteamérica, Asia y Europa. “Esta colaboración no es simplemente una iniciativa impulsada por el mercado, sino también un nuevo intento de construir un puente de amistad entre los pueblos de China y la República Dominicana a través del cigarro,” añadió López, según una nota. “Juntos, hemos establecido una base que fortalecerá nuestra industria, nuestras comunidades y nuestro futuro compartido.”

La primera fase de producción está prevista para iniciar en el primer trimestre de 2026, con esfuerzos de reclutamiento, puesto en marcha en las comunidades aledañas.

Sobre la marca

Dominican Tobacco International, Ceiba es una marca de cigarros premium dedicada a preservar la tradición dominicana, mientras innova para el mercado global. Su portafolio de productos incluye marcas históricas.