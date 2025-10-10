Gabinete abre cuatro centros de programa Oportunidad 14-24

La vicepresidenta de la República Raquel Peña,


El Gabinete de Política Social que dirige Tony Peña inauguró cuatro nuevos centros del Programa Oportunidad 14-24 en el municipio Santo Domingo Este, con lo que fortalece el compromiso del Gobierno dominicano con la inclusión social y el desarrollo integral de la juventud. El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Los nuevos espacios de formación y acompañamiento están ubicados en el Centro Comunitario El Dique, Centro Comunitario Hainamosa, Club Municipal Multiuso San Bartolo y Multiuso Juan Pablo II, donde cientos de jóvenes en situación de vulnerabilidad tendrán acceso gratuito a capacitación técnica, educación, orientación psicosocial y oportunidades de inserción laboral.

El acto oficial de apertura se desarrolló en el lobby de la Alcaldía de Santo Domingo Este. El Programa Oportunidad 14-24, es liderado por su director ejecutivo Alex Mordan, ha sido una de las iniciativas más exitosas del Gabinete de Política Social.

Leer: Nombran a Edgar Augusto Feliz Méndez en Asistencia Social

El coordinador del Gabinete, Tony Peña, ha destacado en diversas ocasiones que este programa constituye una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Luis Abinader para reducir la desigualdad social, fomentar la empleabilidad juvenil y promover una cultura de superación en los sectores más vulnerables.

