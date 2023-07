Gabriel Pagán abanderado de la ciudad

Gabriel no solo celebra la incursión a este sello, sino también el éxito de “No pasa de moda”, su colaboración con Presidente Studio, y la preparación de su nueva gira

El que conoció al Gabriel Pagán de “Peripecia” (2012), y lo compara con el actual, nota de inmediato un crecimiento musical agradable, un ascenso hacia la colina de la calidad que se evidencia en cada producción.

Y es que no podemos obviar la evolución de este artista tanto como cantautor, así como de productor.

“El Gabriel de “Peripecias” era un Gabriel que todavía no se conocía musicalmente, que todavía no había descubierto un estilo, ni tampoco una forma de cómo expresar los sentimientos que quería. En ese tiempo aún no tenía un color musical definido”, destacó el Pagán.

Hoy, tras “Contracorriente” (2017) y “Morisoñando Vol. 1” (2019), Gabriel celebra uno de sus grandes logros de este año, firmar con “Top Stop Music”, una disquera fundada por el empresario holandés Gregory Elías.

Gabriel Pagán

Otro logro que tiene al artista muy feliz, es lo bien que le va con su último sencillo “No pasa de moda”, éxito que aspira tener también cuando lance “Piloto”, canción con la que promete que muchos conoceremos una parte de él que no se conocen.

“Siento que lo más importante es no perder la esencia, el no perder lo que eres, pero también seguir conectando con nuevas generaciones, seguir en búsqueda de nuevos colores y seguir llevando por todo el mundo la esencia isleña que me caracteriza”, dijo.

Pero, este cantautor no solo se ha conformado con crecer él, sino también ayudar a otros a alcanzar sus metas. Es por ello que formar parte de la plataforma Presidente Studios lo tiene bastante emocionado.

“Ser parte de este proyecto es sumamente gratificante y motivador, pues se tiene la oportunidad de contribuir al desarrollo y crecimiento de talentos musicales”, aseguró el dominicano.

